“Abracé a mis hijos, lloré y así llegué»: hablaron hinchas de Roca estafados para ver a la Selección Argentina

“Nos estafaron, nos robaron la ilusión a un montón de personas”, contó Sebastián, un trabajador de Roca que viajó con su esposa y sus dos hijos de 11 y 7 años para ver a los campeones del mundo, la Selección Argentina y sobre todo a Lionel Messi en vivo y en directo.

Fue una de las tantas víctimas de la venta de entradas falsas para el partido Argentina-Panamá, por lo menos en Roca se calcula que fueron más de 180 personas que viajaban en tres colectivos alquilados para ese fin, por un particular. Pagaron alrededor de 67.000 pesos por persona para viajar e ingresar al Monumental, pero no pudieron pasar los molinetes.

El caso de Sebastián y su familia es particular porque fueron uno de los pocos de su micro -cuatro de 60 personas- que iluminados por la suerte, quizas la más importante de sus vidas, pudieron pasar a presenciar el partido y la fiesta popular más grande, junto a su familia.

El drama de cientos de hinchas de la región se conoció ayer por la tarde, pero hoy comenzaron a llegar los primeros testimonios en primera persona, y todos los detalles de lo que fue un calvario. Los que pudieron entrar igual son parte del ambiente de «velorio» que se vive en los colectivos y delegaciones que ya están de regreso al Alto Valle, precisamente en viaje este viernes por la mañana.

Los contingentes organizados por un particular llegaron ayer jueves alrededor de las 16 al estadio tras un viaje de varias horas y ahi comenzaron a desayunarse de que los tickets eran inválidos. A las 20:30 empezaba el partido.

Comparadas con las originales, hasta el papel del ticket era distinto, pero ¿cómo podrían saberlo?. Muchos confiaron porque ya habían viajado con esta persona, una mujer quien iba a cargo de la delegación, y quien para muchos también cayó en la estafa.

«Cuando vamos al primer control nos dicen que las entradas son truchas”, relató Sebastián. Luego del primer rebote, volvieron a intentarlo. “Veía la cara de mis hijos y me moria por dentro”, se lamentó. En el molinete, volvieron a intentar y les dijeron que no.

“Se largó a llorar mi hijo, me quebré yo también. Con él llorando arrodillado ahí le pedí por favor al flaco y nos dejó pasar. Nos fuimos al próximo control. Ya estábamos casi por pasar y ahi en la puerta me alumbran la entrada con una luz ultravioleta y me dicen, no. Son falsas. Terminamos todos llorando, abrazados. Y la verdad, entramos por eso, por la tristeza. Veníamos de tan lejos, estafados. Me dieron una mano por los pibes”, contó el damnificado, quien no podia creer el estado en el que estaban. Hasta se controló la presión arterial y estaba por las nubes.

Él tuvo suerte pero para ellos la alegría no fue plena. “La fiesta no fue completa, quedó un montón de gente afuera. Fue terrible ver las caras de la gente, jugaron con la ilusión”, lanzó. “Fue un caos. Muchos estafados”, relató el hombre de Roca.

“Me arrodillé en todos los molinetes. Abracé a mis hijos y lloré. Les pedí perdón. Así llegué a la Sívori” Sebastián, estafado de Roca

«No me calma la tristeza y el dolor»

Nicolás, un joven de 26 años, fue uno de los roquenses que se quedó con la ilusión en la mano. “Por ver a Messi, a la selección, no hay precio, es impagable”, había dicho este muchacho a la mañana en diálogo con RIO NEGRO RADIO antes de llegar a la Capital Federal. En horas de la tarde, su realidad era totalmente adversa.

Ninguno de su colectivo había podido entrar porque al intentar entrar, les dijeron que las entradas eran “truchas”. “Al momento de pasar los controles la mayoría no pasó ni el primero”, contó el chico esta mañana en su viaje de vuelta. Eran alrededor de cuatro postas que habia que pasar y encima con entradas falsas.

«Ahora la plata es lo de menos, no me calma la tristeza y bronca que tengo por no poder pasar a ver el partido» Nicolás, estafado de Roca

Devolución de dinero

Segun los testimonios recabados por RIO NEGRO, en la semana los organizadores se comprometieron a devolver la plata de las entradas, pero todos quieren verlo para creerlo.

“Ahora no sabemos cómo sigue esto, si nos devuelve la plata o cómo será, ya que la encargada del viaje viene con nosotros”, dijo Nicolás.

Algunos habían pagado por transferencias a cuentas bancarias, otros en una casa en mano. Según testimonios, la organización de las comitivas adquirió las entradas de reventa.

“Yo creo que ni ella (la organizadara) sabía lo de las entradas porque para poner tu casa para cobrar y luego estafar, no tiene sentido. Todos sabemos dónde vive, en Roca es conocida, no creo que haya querido hacer esto”, dijo uno de los jóvenes damnificados. “No es la primera vez que hace estos viajes y nunca le había pasado esto de las entradas”, relató.