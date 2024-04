Abrazo mundial en apoyo a la ciencia argentina: “Nunca se vivió este ataque tan claro a la comunidad científica”

“El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el progreso y el bienestar de las sociedades”, afirma una carta enviada por la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) a la Jefatura de Gabinete de Ministros —presidida por Nicolás Posse—, organismo del que dependen el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), la semana pasada con motivo del Día del Investigador Científico. En adjunto, también se incluyeron 1.200 adhesiones académicas de investigadores e instituciones del mundo que se unen al reclamo de sostener el sistema científico nacional. Este miércoles, mediante un acto en el Polo Científico (CABA), que se replicará en varias ciudades del país, se hará entrega de la misiva al CONICET.

“Desde diciembre del año pasado estamos sufriendo en el sistema científico una grave situación, inédita en la historia de la democracia. Las medidas que se han tomado promueven no solo el ajuste sino el desmantelamiento total. Esto queda en evidencia, por ejemplo, con la virtual parálisis de la Agencia I+D+i, que es el organismo responsable del financiamiento de la ciencia y la tecnología. La agencia tiene fondos más que suficientes para seguir actuando, pero no los ejecuta”, afirma a RED/ACCIÓN Valeria Levi, doctora en Ciencias Químicas y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Cartas entregada al Jefe del Gabinete de Ministros. Imagen: gentileza RAICYT.

Por su parte, Diego Lamas, doctor en Ciencias Físicas y director del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas (ITECA) de CONICET-Universidad Nacional de San Martín, asegura a RED/ACCIÓN que “nunca se vivió algo así con un ataque tan claro propuesto por el propio partido gobernante y una falta de respeto total al esfuerzo de la comunidad científica. Más allá de la falta de fondos y la grave situación del país, que por supuesto se comprende, se ataca continuamente a los/as colegas, cosa que creo que nunca pasó con esta intensidad”.

Según precisa Levi, ”al desmantelamiento se suma la pérdida de recursos humanos fundamentales (entre otros, por la reducción drástica de 1.300 a 600 en el número de becas doctorales CONICET, que constituye nuestro semillero científico) y la no renovación de personal administrativo fundamental para la función de CONICET”. De hecho, cuenta, “ya se van conociendo numerosos casos de científicos/as que se van del país, tenemos también estudiantes que obtuvieron becas para realizar el doctorado en la Argentina y deciden irse a hacerlo en el extranjero por la gravedad de la situación. El éxodo ya ha comenzado y se alimenta también por el discurso de sectores del Gobierno que transmiten desprecio hacia la ciencia y el quehacer científico”.

Abrazo a la ciencia argentina

Junto con Levi, Lamas lidera RAICYT, organización que hoy llevará a cabo el “abrazo mundial a la ciencia argentina” desde las 16 hs. Durante el evento se leerán fragmentos de las cartas recibidas y se dará un abrazo simbólico al CONICET en el Polo Científico Tecnológico (Godoy Cruz 2320, en la Capital Federal). También se realizarán actividades en otros puntos del país: Luján, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Rosa, Mendoza, San Juan, Bariloche, Puerto Madryn, Catamarca, Salta y Jujuy. También el gremio ATE apoya el evento y participa en algunos aspectos organizativos, agrega Lamas.

—¿Cuáles son las preocupaciones que motivan este abrazo a la ciencia argentina?

—La ciencia argentina está pasando un momento muy difícil, enfrentando decisiones muy graves de las autoridades del país, como los numerosos despidos de personal administrativo, el muy bajo número de becas de doctorado otorgadas por CONICET (el más bajo en muchos años), el congelamiento de los ingresos en carrera de investigador, la ausencia de información de los resultados de procesos de evaluación para promociones, la reducción en los fondos para funcionamiento de las instituciones de ciencia y tecnología, la completa parálisis de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la falta de actualización de montos de subsidios para proyectos de investigación otorgados por la Agencia I+D+i (en muchos casos no se están recibiendo), la insuficiencia de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento de los institutos, etc. En este momento hay institutos que no saben si van a poder cubrir los gastos de los servicios básicos y que en poco tiempo podrían tener que cerrar sus puertas.

—¿Ya hay evidencias del éxodo de jóvenes científicos y la destrucción de grupos de investigación?

—En las reuniones de trabajo que tenemos los directores de institutos de RAICYT, los colegas mencionan que muchos investigadores jóvenes y becarios deciden dejar el país. Esto seguramente es apenas el inicio, pero lamentablemente ya se escucha en forma frecuente. Hay que pensar que los becarios de CONICET son profesionales que tienen que tener un muy alto promedio de calificaciones en carreras y otros antecedentes, pero a pesar de eso reciben un bajo estipendio y ahora se encontraron con una grave reducción en el número de becas y con autoridades que continuamente desprecian su trabajo científico. En el caso de los investigadores jóvenes que están esperando que les den el alta en la carrrera de investigador científico de CONICET, después de un estricto proceso de selección tienen un doctorado, la gran mayoría también una estancia postdoctoral en el exterior y deben ser coautores de varias publicaciones científicas. Con esa formación pueden tener importantes oportunidades en el exterior, en cualquier país que sí valore la ciencia y la tecnología.

—En tu experiencia como investigador, ¿hubo otros momentos en la historia de nuestro país en los que haya sucedido algo similar a lo que está pasando hoy?

—Recuerdo alguna falta de respeto en la época de Menem, pero no con la intensidad actual. Llama la atención que hace muy poco tiempo la ciencia argentina enfrentó la pandemia con gran éxito, logrando una vacuna nacional, barbijos más seguros, tests más económicos, sistemas de control de la calidad del aire de una habitación, análisis del movimiento de la población, etc. De la misma forma, hoy en día se trabaja en muchos proyectos que son muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Es sorprendente que las autoridades del Gobierno no reconozcan esto y maltraten continuamente a los científicos.

