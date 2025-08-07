ESCUCHÁ RN RADIO
Abrió Pino Hachado este jueves: ya se puede cruzar de Neuquén a Chile, cómo está el paso fronterizo

El complejo estuvo cerrado cerca de 48 horas. Cómo se encuentra ahora y cuál es el estado de los otros cruces a Chile desde Neuquén.

Por Redacción

El paso Pino Hachado, entre Neuquén y Chile está habilitado.

El martes desde el Complejo Fronterizo Pino Hachado anunciaron que el cruce se mantendría cerrado por tiempo «indefinido» debido a la realización de tareas de mantenimiento. Finalmente, los arreglos no se extendieron demasiado y este jueves volvió a habilitarse uno de los cruces más importantes entre Neuquén y Chile.

Según explicaron desde Vialidad Nacional, desde las 8 de este jueves se abrió el paso Pino Hachado entre Neuquén y Chile. Este cruce estuvo cerrado por casi 48 horas.

En cuanto a la calzada, indicaron que está «transitable con precaución» ya que hay sectores de la calzada con hielo y hay zonas con animales sueltos. Además, alertan sobre la «posible caída de rocas en el kilómetro 48».

Uno a uno, el estado de los pasos fronterizos entre Neuquén y Chile

Según los partes conocidos, este es el estado de cada uno de los pasos fronterizos entre Neuquén y Chile:

  • Icalma: Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución, de 9 a 18 (Argentina) y de 8 a 17 (Chile). Sectores con hielo. Portación obligatoria de cadenas.
  • Hua Hum: Se encuentra cerrado para toda la jornada por desperfecto grupo generador, presenta fallas de arranque.
  • Mamuil Malal (exTromen): Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución. Sectores con hielo. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
  • Cardenal Samoré: Paso habilitado en horario normal, transitable con máxima precaución. Portación obligatoria de cadenas. Calzada despejada y húmeda, baja adherencia. Posible formación de hielo.

Temas

Chile

Neuquén

Pasos fronterizos

Pino Hachado

Río Negro

