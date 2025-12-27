ACIPAN cotizó la cena de Navidad este año y destacó las compras navideñas

Las bebidas para la mesa de Navidad fue uno de los datos relevados

El Observatorio económico de la cámara neuquina de comerciantes (ACIPAN) registró un incremento de precios de los productos de la mesa navideña con un 19,5% de aumento respecto a la Navidad de 2024. Las ventas fueron dispares según los negocios y el tícket promedio alcanzó a los 42.000 pesos.





La variación corresponde al mismo periodo de relevamiento (en la segunda semana de diciembre) sobre 20 productos básicos de consumo en la mesa de la fiesta de Navidad. El promedio de la canasta 2025 fue de 78.629 pesos, mientras el año pasado por los mismos productos, la cifra llegó a los 65.793 pesos.



La variación interanual para la cena navideña fue de un 19,5 % más (en promedio) entre bebidas, alimentos secos, productos frescos y complementarios. El año anterior (2023 – 2024) la diferencia fue del 130% según los datos de los comerciantes neuquinos.



En esta semana, el observatorio de ACIPAN consultó entre sus asociados sobre las ventas de Navidad, la cantidad de productos vendidos, con qué medio de pago y el valor del tícket promedio, que resultó de 42.000 pesos en promedio.

Las ventas fueron dispares, porque mientras un 37% dijo que vendió más, un 33% dijo que tuvo caídas en las ventas. El resto dijo que fue igual que en 2024. El 87 % de las transacciones se hicieron con crédito.

El observatorio funciona hace más de ocho años para facilitar información a la cámara que le sirva de asesoramiento técnico para el sector.

La cotización de la mesa del 25



Para la canasta del 25 de diciembre se midieron los valores de bebidas (alcohólicas y sin alcohol) que involucró un gasto de 22.558 pesos, mientras que en 2024 los mismos productos costaron 18.686 pesos.

Para los alimentos secos (envasados tradicionales para la mesa navideña) el valor fue de 19.691 pesos este año, contra los 15.285 del año pasado.



Los alimentos frescos para la cena (plato principal) dieron un tícket de 22.676 pesos, cuando el año pasado costó 20.311 pesos. Y los alimentos complementarios, se consignaron a 11.511 pesos en 2024 y este año tuvieron un valor de 13.704 pesos.