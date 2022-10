Acoso en la radio universitaria: tras las denuncias, autoridades de la UNCo visitarán la facultad de Roca

Hace más de dos años una trabajadora de la radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) denunció a un operador de la emisora por perseguirla, hostigarla, acosarla y esperarla fuera de su horario de trabajo, además de agredirla verbal y psicológicamente.

La mujer fue por la vía administrativa pero desde que radicó la denuncia, no tiene novedades sobre avances en la investigación. Sin embargo, hubo repercusiones tras hacer público su relato ante RIO NEGRO.

En unos días más, se espera que autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) del gabinete de la rectora Beatriz Gentile, visiten el predio y puntualmente la radio universitaria. Será el próximo jueves 27 de octubre, ante «las situaciones de acoso y violencia y el pedido de capacitaciones», explicaron fuentes ligadas a las denuncias.

Gerardo Bilardo, secretario Comunicación y Medios de la UNCo y Alejandro Simonelli, coordinador de Gabinete de la Universidad serán algunos de los miembros de la comitiva, quienes llegarán con el objetivo de interiorizarse sobre la actualidad en la radio y la de sus trabajadores.

Este medio consultó a Bilardo, quien confirmó que se trata de una «reunión de trabajo programada hace tiempo», que incluye entre los temas de agenda el de las denuncias presentadas. Habrá encuentros con el decano, director de la radio y trabajadores.

Es una cita pendiente de hace más de un mes y medio para coordinar trabajo de articulación de facultades y radio con la secretaría de Comunicación y Medios que acaba de ser creada». Gerardo Bilardo, secretario de Comunicación y Medios de la Universidad del Comahue

El viernes pasado, una asamblea de estudiantes, trabajadoras y organizaciones entre las que estuvo la Comisión de Mujeres de la Facultad, se pronunció en repudio a los hechos y debatió pasos a seguir, como salir a buscar el apoyo de instituciones vinculadas a la temática en la ciudad.

El 12 de octubre habían elevado una nota al decano de la facultad respaldada por trabajadoras y organizaciones feministas pidiendo celeridad y denunciando actitudes «violentas» por parte de otro docente quien desempeña funciones en la emisora y quien ya había sido sancionado por acoso. Sin embargo, aseguran que no hubo eco.

«No tuvimos respuestas concretas de parte del decano así que vamos a presentar el tema ante el Concejo (Directivo) para que se pronuncie», aseguró una de las trabajadoras consultadas. Este medio intentó comunicarse con el decano Carlos Fernández pero hasta el momento no hubo respuesta.

Por otro lado, desde el sector denunciante, comentaron que hubo una reunión de la Comisión por la Impunidad con personas vinculadas a otros casos denunciados en la que participó el decano, pero no fueron convocadas.

El caso

La denuncia en cuestión fue radicada en el marco del protocolo de intervención ante situaciones de violencia sexista en 2020, protocolo que rige por ordenanza dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Comahue (ordenanzas 1281/13 y 1572/14).

El caso llegó a la mesa de recepción de denuncias apenas antes del inicio del aislamiento por la pandemia de covid, cuando la trabajadora de la radio llegó a su límite y decidió denunciar al operador de Antena Libre y no docente de la universidad. “Fueron años de maltrato laboral”, contó.

“Una mañana apareció a querer echarme, empezó a perseguirme adentro de la radio y a gritarme. Yo no podía retirarme de mi lugar de trabajo. Pedí ayuda al departamento de comunicación y al decano y nadie hizo nada”, reveló la joven quien agregó que el hombre quiso agredirla físicamente.

“Me gritaba, me llamaba ‘Porquería’, me decía que renunciara y que nadie me quería ahí. (…) Su horario terminaba a las 12 y yo entraba a las 15, me esperaba todos los días para gritarme, siempre algún reclamo con cosas que yo no tenía decisión. (…) No era su horario, no tenía que estar ahí”, contó.

Hace un tiempo, la denunciante logró que la universidad dispusiera una orden de restricción por la que el operador no puede acercarse a ella en el predio universitario, ni en grupos de la radio y a carrera. Luego de la denuncia, el empleado inició una licencia laboral que aún hoy perduraría, dos años después.