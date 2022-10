Casos de acoso «silenciados»: denuncias por violencia sexista en la radio universitaria de Roca

Una joven trabajadora de la radio universitaria «Antena Libre» rompió el silencio esta mañana al hablar sobre una denuncia que radicó hace dos años contra un compañero de trabajo y operador técnico, por acoso y amenazas en contexto de violencia de género y en el ámbito laboral.

La denunciante habló este lunes con RIO NEGRO luego de elevar una nota junto a otras trabajadoras de la emisora e integrantes de la Universidad Nacional del Comahue, y organizaciones feministas.

Esta denuncia fue radicada en el marco del protocolo de intervención ante situaciones de violencia sexista en 2020, protocolo que rige por ordenanza dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Comahue (ordenanzas 1281/13 y 1572/14).

El caso llegó a la mesa de recepción de denuncias apenas antes del inicio del aislamiento por la pandemia de covid, cuando la trabajadora de la radio llegó a su limite y decidió denunciar al operador de Antena Libre y no docente de la universidad. “Fueron años de maltrato laboral”, empezó su relato este lunes por la mañana.

“Una mañana apareció a querer echarme, empezó a perseguirme adentro de la radio y a gritarme. Yo no podía retirarme de mi lugar de trabajo. Pedí ayuda al departamento de comunicación y al decano y nadie hizo nada”, reveló la joven quien agregó que el hombre quiso agredirla físicamente.

“Me gritaba, me llamaba ‘Porquería’, me decía que renunciara y que nadie me quería ahí. (…) Su horario terminaba a las 12 y yo entraba a las 15, me esperaba todos los días para gritarme, siempre algún reclamo con cosas que yo no tenía decisión. (…) No era su horario, no tenía que estar ahí”, contó.

“Corría sus horarios y me obligaba a cubrirlo. Sufría constante acoso. Tuve que cerrar todas mis redes sociales por el”, contó la trabajadora. Hace un tiempo, logró que la universidad dispusiera una orden de restricción por la que el operador no puede acercarse a ella en el predio universitario, ni en grupos de la radio y a carrera.

Luego de la denuncia, el empleado inició un proceso de licencia laboral que aún hoy perduraría, dos años después.

“Antes me aislaron a mi. Yo no era parte de las reuniones, no estaba en los grupos. (…) El estaba en todo y yo en nada, lo único que me quedaba era alejarme”, contó con pesar.

Actualmente, dijo que “la denuncia está bastante parada” y el hombre continua de licencia, pero puede “reincorporarse cuando quiera. La única garantía por mi seguridad es un papel que le impide acercarse”, concluyó la mujer.

Es que esta joven, a partir de la denuncia y posterior sanción contra otro docente de la radio por motivos de género en 2016, empezó a pedir capacitaciones para todo el personal para prevenir situaciones de acoso y violencia dentro del ámbito laboral, pero no lo conseguía, según relató a este medio.

El puntapié

Las palabras de un docente de Comunicación sancionado por violencia de género en 2016 -pronunciadas al aire de la radio Antena Libre- el 5 de octubre terminaron destapando «denuncias silenciadas» dentro del ámbito de la radio universitaria Antena Libre. «Nos vamos a llenar de denuncias», dijo al aire de la emisora universitaria mientras se conversaba sobre la posibilidad de instalar cámaras para transmitir los programas en vivo, dijeron.

El docente y trabajador de la FM había sido denunciado por acoso en 2014 y en 2016 tuvo una sanción de apercibimiento (Resolución 0131/16) tras un sumario administrativo, pero pudo continuar en sus funciones.

Estos dichos, reavivaron una situación que subyace entre las trabajadoras del medio de comunicación: otros casos de violencia y acoso denunciados hace años permanecen paralizados y sin respuestas por parte de las autoridades.

Con una nota formal al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs), Juan Carlos Fernández, al departamento de Comunicación Social y a la dirección de la radio Antena Libre elevada este lunes; integrantes de la comunidad universitaria y organizaciones feministas hicieron saber su repudio el hecho “violento” y pidieron medidas concretas.

Trabajadoras de Antena Libre encabezaron el pedido, respaldadas por la Campaña por la Emergencia en Violencia, La Revuelta, Maleducadas, ATTS y organizaciones de Derechos Humanos. Pidieron terminar con la “impunidad” y que avancen los casos de acoso y violencia sexista denunciados que están “cajoneados”, como el denunciado en 2020.

Nos resulta agraviante tener que compartir el espacio laboral con una persona que, a ocho años de ser denunciado, no demuestra remordimientos ni da cuenta de haber realizado ningún proceso reflexivo respecto de sus prácticas machistas y misóginas en las posiciones de poder que ocupa” Fragmento de la nota elevada al decano

«Por una comunicación y un ambiente laboral libre de violencias de género», titularon el escrito con el cual siguen recolectando adhesiones.

La facultad y el procedimiento

El decano Carlos Fernández, fue consultado por RIO NEGRO y confirmó el ingreso de la nota a su despacho y aseguró que será materia de análisis en las próximas horas.

Por su parte, la secretaria de Bienestar estudiantil Mariela Pérez es la encargada del área destinada a la recepción de denuncias y el dictado de medidas preventivas y/o de resguardo en este tipo de casos. «Estos son expedientes que se tramitan con formato de información reservada», aseguró en dialogo con RIO NEGRO.

Sobre la denuncia en 2020, entre integrantes de la radio dijo que está «en trámite aún», y comentó que luego de la recepción el expediente pasa al decano, donde continúan las actuaciones.

Pérez destacó que durante los dos años de modalidad virtual, hubo presentaciones pero estas se realizaron en formato virtual, por mail y zoom.

Además, pidió que quienes hayan vivido alguna situación de violencia sexista en el ámbito universitario pueden contactarse al mail bienestarestudiantil@fade.unco.edu.ar o al celular 2984226274.