Agendá la fecha: anunciaron cuándo se hará la feria más grande de Neuquén en el parque Jaime de Nevares

Este sábado comenzó el Confluencia de Sabores en el parque Jaime de Nevares. En medio de un día primaveral y con una gran concurrencia, el municipio anunció la fecha de la próxima edición de la feria más grande de Neuquén.

La segunda entrega del evento gastronómico inició con una gran afluencia de público. Según informó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, en las primeras horas ya se habían acercado 50 mil personas.

“Si esto sigue así, seguramente vamos a ser 120 mil personas las que recorrimos el Confluencia de Sabores”, afirmó.

Por la gran respuesta de los vecinos, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunció que el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre se volverá a llevar a cabo y además se sumará la feria «Neuquén Emprende».

La feria más grande de Neuquén combinará ambas alternativas con 180 de emprendedores y 50 puestos gastronómicos.

La jornada, parte de la celebración del 121° aniversario de Neuquén, consolida a la ciudad como un verdadero polo gastronómico en la región. El intendente Mariano Gaido destacó la respuesta de la comunidad al ver «a las familias disfrutar de este espacio» con «una propuesta de esta calidad».

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

Desde el municipio informaron que el año pasado participaron 30 productores y que en la edición actual hay más de 70 y hasta hay una «lista de espera» por si surge algún imprevisto con alguna baja.

Por su parte, Joaquín García González, representante de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén, consideró que «hay mucha expectativa porque parece que va a superar el año anterior”.

Cómo sigue el Confluencia de Sabores este fin de semana

La feria, que se extiende hasta mañana domingo, presenta una propuesta integral que combina lo mejor de la cocina local con entretenimiento y aprendizaje para todas las edades.

El horario del evento es de 12 del mediodía a la medianoche. La accesibilidad está garantizada con dos puntos de entrada principales: uno ubicado sobre la calle Illia y otro sobre la Alderete.

La entrada a Confluencia de Sabores es libre y gratuita. Además, el evento es pet-friendly, permitiendo que las familias puedan asistir con sus mascotas, siempre y cuando estas lleven correa.

Los asistentes también tienen la libertad de llevar sus propias reposeras y mesitas para instalarse cómodamente en el parque.

En el lugar hay infraestructura eléctrica y sanitaria con 30 baños químicos distribuidos estratégicamente, con sectores diferenciados para el público y para los expositores.

Mientras tanto, os puestos gastronómicos se convirtieron en un verdadero banquete a cielo abierto. Los visitantes pueden degustar una extensa variedad de productos gourmet, así como opciones clásicas y reversionadas de las cartas de los restaurantes más reconocidos de la ciudad.

La oferta es tan amplia que va desde fuegos y ahumados hasta productos de mar. Para los amantes de las bebidas artesanales, el evento ofrece gin, cerveza artesanal y vermú artesanal, complementando de manera perfecta la experiencia culinaria.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

Además de la propuesta gastronómica, el festival cuenta con un cronograma completo de actividades y espectáculos para toda la familia.

A las 15, el público más joven es el protagonista con actividades infantiles. Desde las 16, la atención se traslada a las aclamadas masterclass. Cuatro chefs por día comparten sus conocimientos y secretos culinarios, ofreciendo recetas detalladas y consejos prácticos. Las clases son proyectadas en pantallas gigantes, lo que permite que una gran cantidad de personas pueda seguir de cerca cada paso de la preparación.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

La jornada culmina con un broche de oro a partir de las 20, con shows de bandas regionales en vivo que llenan el parque de música y energía.