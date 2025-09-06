Viento leve y jornada soleada para este sábado en el Confluencia de Sabores en el parque Jaime de Nevares de Neuquén

Este sábado y domingo 6 y y 7 de septiembre llega una nueva edición del festival Confluencia de Sabores. La actividad es en el parque Jaime de Nevares en Neuquén. El buen clima acompañará la propuesta. Habrá vientos leves y jornadas soleadas, pronosticó para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en el Confluencia de Sabores este sábado y domingo

Este sábado se espera por la tarde una temperatura que ronde los 18°C y que a la noche sea de 11°C. E cuanto a viento, que oscile entre los 23 y los 31 km/h.

Para el domingo, se espera una jornada mayormente nublada. Con máximas de 15°C y vientos leves durante la tarde y noche.

Confluencia de sabores en Neuquén: grilla de artistas que llenarán de magia el Jaime de Nevares

La actividad combina lo mejor de la gastronomía con la música y un ambiente ideal para disfrutar con amigos o en familia:

Sábado 6 de septiembre

15:00 – Espectáculo Infantil

20:00 – Maca Montovi Trío

21:00 – Baba Yaga

22:00 – Roots Wailer

Domingo 7 de septiembre

15:00 – Espectáculo Infantil Duo D2

20:00 – Emerge

21:00 – Julia Inés

22:00 – VRule

Cronograma de las clases culinarias en el gran Confluencia de Sabores

Cronograma de las clases para el sábado 6

• 16: Cristian Alfaro y Cintia Luján: Esfera de Langostinos rellena de Yema curada y arroz basmati. «Patagonia en Flor» Sablee de remolacha, cremoso de yogurt y lavanda, acompañado de confitura de rosa mosqueta.

• 17: Martín Dietrich y Florencia Benedicti: Reversiones y diferentes usos de mousse. Mousse chocolate dubai. Mousse de queso azul.

• 18: Chiara Dolci y Jorgelina Esper: Girgolas apanadas, arroz pilaf, vegetales salteados. Pavlova de Ñaco y piñones rellena de una diplomata de peras confitadas, espuma de malbec, de salsa de frambuesas del Valle.

• 19: Maximiliano Schneider y Aldana Villagra: Gigot de cordero en cocción sous vide, salsa de pinot noir y sauco, tabulé de vegetales quemados y escabeche de girgolas.

Shows musicales

• 15: Espectáculo Infantil: Show de magia de Joaquín Di Magic, quien sorprenderá a los más chicos con su show lleno de ilusiones y humor.

• 20: Maca Montovi Trío, con su estilo que combina canciones originales con arreglos jazzísticos y acústicos.

• 21: Baba Yaga, que ofrecerá un espectáculo potente que fusiona rock y folklore.

• 22: Roots Waillers, que contagiará al público con los ritmos clásicos del reggae y su energía vibrante.