Confluencia de Sabores 2025: artistas, gastronomía y clima para disfrutar en Neuquén este fin de semana

Neuquén se prepara para el festival más sabroso de la Patagonia.

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, el Centro Cultural Jaime de Nevares se convertirá en el epicentro gastronómico de la Patagonia con la nueva edición del festival Confluencia de Sabores, un evento que reúne más de 70 puestos con productos que, según la organización, «habitualmente no se consiguen en un supermercado».

El festival no solo es una oportunidad para disfrutar de sabores únicos, sino también un espacio pensado para toda la familia, con artistas en vivo, juegos infantiles, charlas culinarias y actividades interactivas que permiten conocer de cerca técnicas de cocina y recetas innovadoras.

Confluencia de sabores en Neuquén: grilla de artistas

Sábado 6 de septiembre

15:00 – Espectáculo Infantil

20:00 – Maca Montovi Trío

21:00 – Baba Yaga

22:00 – Roots Wailer

Domingo 7 de septiembre

15:00 – Espectáculo Infantil Duo D2

20:00 – Emerge

21:00 – Julia Inés

22:00 – VRule

Clima para disfrutar el festival más sabroso de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el sábado se presentará con una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 16°C, cielos despejados y vientos suaves, ideales para recorrer los puestos y disfrutar al aire libre.

El domingo, las condiciones continuarán similares, con mínimas de 5°C y máximas de 18°C. Aunque los cielos estarán nublados y los vientos podrán alcanzar los 20 km/h, las actividades seguirán normalmente, asegurando un cierre de fin de semana lleno de música, gastronomía y diversión.

Una experiencia para todos los sentidos

Confluencia de Sabores se consolida como uno de los eventos más esperados de la región, combinando la riqueza gastronómica patagónica con espectáculos artísticos y propuestas para grandes y chicos. Desde sabores tradicionales hasta innovaciones culinarias que sorprenden a los visitantes, el festival ofrece un recorrido que despierta todos los sentidos.

Para quienes buscan productos artesanales, ingredientes especiales y degustaciones únicas, esta es la oportunidad perfecta para descubrir nuevas marcas y sabores locales. Además, las charlas y demostraciones culinarias brindan consejos y técnicas para replicar algunos de estos platos en casa.