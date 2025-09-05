El Jaime de Nevares se prepara para el gran Confluencia de Sabores en Neuquén: horarios, cronograma y clima

Este fin de semana llega una propuesta llena de sabores al parque Jaime de Nevares en Neuquén. Se trata de una nueva edición del festival Confluencia de Sabores, un espacio que mezcla lo mejor de la gastronomía con la música y un ambiente ideal para disfrutar con amigos o en familia. Te contamos acá todos los detalles que no te podes perder.

Según detallaron desde el municipio, en esta edición se pensó un espacio que conviene atractivos para toda la familia, con artistas en vivo, juegos, charlas y mucho más. La fecha elegida para el evento es este sábado 6 y domingo 7 de septiembre.

Y como ya es tradición, se realizará en el gran Jaime de Nevares, uno de los parques favoritos de quienes visitan y viven en Neuquén.

Confluencia de sabores en Neuquén: grilla de artistas que llenarán de magia el Jaime de Nevares

Sábado 6 de septiembre

15:00 – Espectáculo Infantil

20:00 – Maca Montovi Trío

21:00 – Baba Yaga

22:00 – Roots Wailer

Domingo 7 de septiembre

15:00 – Espectáculo Infantil Duo D2

20:00 – Emerge

21:00 – Julia Inés

22:00 – VRule

Pronóstico del clima para disfrutar del Confluencia de Sabores en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que el sábado se presentará con una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y los 16°C, cielos despejados y vientos suaves, ideales para recorrer los puestos y disfrutar al aire libre.

El domingo, las condiciones continuarán similares, con mínimas de 5°C y máximas de 17°C. Aunque los cielos estarán nublados y los vientos podrán alcanzar los 20 km/h, las actividades seguirán normalmente, asegurando un cierre de fin de semana lleno de música, gastronomía y diversión.

Cronograma de las clases culinarias que se podrán disfrutar en el gran Confluencia de Sabores

Cronograma de las clases para el sábado 6

• 16: Cristian Alfaro y Cintia Luján: Esfera de Langostinos rellena de Yema curada y arroz basmati. «Patagonia en Flor» Sablee de remolacha, cremoso de yogurt y lavanda, acompañado de confitura de rosa mosqueta.

• 17: Martín Dietrich y Florencia Benedicti: Reversiones y diferentes usos de mousse. Mousse chocolate dubai. Mousse de queso azul.

• 18: Chiara Dolci y Jorgelina Esper: Girgolas apanadas, arroz pilaf, vegetales salteados. Pavlova de Ñaco y piñones rellena de una diplomata de peras confitadas, espuma de malbec, de salsa de frambuesas del Valle.

• 19: Maximiliano Schneider y Aldana Villagra: Gigot de cordero en cocción sous vide, salsa de pinot noir y sauco, tabulé de vegetales quemados y escabeche de girgolas.

Shows musicales

• 15: Espectáculo Infantil: Show de magia de Joaquín Di Magic, quien sorprenderá a los más chicos con su show lleno de ilusiones y humor.

• 20: Maca Montovi Trío, con su estilo que combina canciones originales con arreglos jazzísticos y acústicos.

• 21: Baba Yaga, que ofrecerá un espectáculo potente que fusiona rock y folklore.

• 22: Roots Waillers, que contagiará al público con los ritmos clásicos del reggae y su energía vibrante.

Cronograma de clases para el domingo 7

• 16: Nicolás Sotelo y Graciela Caffa: Sfogliatella de trucha, langostinos y piñones. Prime ribs gratinado con girgolas, panceta y provoleta, cremoso de manzana y batata, ensalada de mote.

• 17: Emanuel Cusinier y Guido Caudana: Strogonnof Sureño sobre cremoso de cabutia.

• 18: Brenda Ottonelli y Rosi Medel: Lingote Srpring Rose y pallet de frambuesas. Risotto de hongos- chivito-gremolata de piñones.

• 19: Matías Hidalgo y Roberto Noguera: Presentación de Pizza Napoletana. Patagonia fumeè. Straciatella, trucha ahumada, pickles de Manzana. El encuentro (versión vege). Pesto de piñones, girgolas y queso Ahumado. Tapeo patagónico de entre tablas cazuelas.

Shows musicales

• 15: Espectáculo Infantil: Dúo D2, que mezcla música y diversión pensada para toda la familia.

• 20: Emerge, banda de rock alternativo con melodías modernas y letras profundas.

• 21: Julia Inés, cantante y compositora que cautiva con su voz y su propuesta pop-folk cargada de emociones.

• 22: Vrule, un grupo que combina reggae, funk y groove para un espectáculo lleno de ritmo y baile.