Un operativo del 911 frustró un robo en Las Grutas tras detectar movimientos sospechosos por cámaras

Una rápida y precisa intervención del sistema de monitoreo 911 RN Emergencias permitió detectar a un grupo de hombres en actitud sospechosa en Las Grutas, activar un operativo policial inmediato y concretar la detención de uno de los involucrados, además del secuestro de una herramienta de origen dudoso.

El hecho ocurrió este martes cerca de las 6.46, cuando desde el Centro de Monitoreo se observó a cuatro hombres caminando por una calle colectora en dirección a un sector urbano. La actitud del grupo llamó la atención: tres vestían ropa oscura y uno llevaba una prenda llamativa, además de un objeto apoyado sobre el hombro.

Ese detalle fue clave. El operador del sistema decidió dar aviso inmediato a la Policía, lo que permitió activar un despliegue rápido del móvil de la Comisaría 29° hacia la zona.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, las cámaras continuaron siguiendo en tiempo real los movimientos de los sospechosos. Al advertir la presencia policial, los hombres reaccionaron de manera evasiva, arrojaron distintos objetos en la vía pública y se dispersaron. Tres intentaron escapar a pie hacia calles internas, mientras que el restante siguió caminando como si nada ocurriera.

Sin embargo, la coordinación entre el monitoreo y los efectivos fue determinante. Con la información precisa sobre los desplazamientos, se inició una persecución que finalizó minutos después con la aprehensión de uno de los involucrados en una intersección cercana. Se trata de un hombre mayor de edad, que quedó a disposición de la Fiscalía de San Antonio Oeste bajo la figura de encubrimiento.

Secuestraron una amoladora y se investiga su procedencia

Más tarde, y ya con la situación controlada, se confirmó el secuestro de una amoladora de banco, herramienta que habría sido descartada durante la huida y cuyo origen se encuentra bajo investigación. El elemento fue incorporado como evidencia en la causa, mientras continúan las diligencias para determinar si está vinculado a un hecho previo.

Si bien no se logró dar con el resto de los sospechosos, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que el procedimiento permitió interrumpir una maniobra con claros indicios delictivos. También remarcaron el rol clave del operador del sistema, cuya atención permitió detectar la situación antes de que escalara.