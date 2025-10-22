Alarma en la frontera: Chile refuerza controles en los pasos de Neuquén por el avance de rutas clandestinas

Las autoridades chilenas refuerzan los controles en la frontera entre Chile y Neuquén: detectaron en La Araucanía alrededor de 20 pasos clandestinos. El 70% ya fue inspeccionado y cuenta con patrullajes preventivos. «Estos puntos de control son estratégicos para frenar el tráfico de drogas, armas y contrabando, pero también para evitar que prófugos crucen impunemente entre ambos países», sostuvo el seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano.

Según informó el medio Bio Bio, las autoridades chilenas realizaron una inspección en el paso fronterizo Mamuil Malal, en el paso Pino Hachado e Icalma, con el fin de fortalecer la cooperación binacional. Además, prevé fortalecer los controles de ingreso y salida entre Neuquén y Chile.

El operativo, que busca combatir el uso de rutas no habilitadas en la Cordillera, estuvo encabezado por Campusano, el delegado presidencial, Eduardo Abdala, junto a efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Refuerzan controles en los pasos de Chile. (Gentileza Bio Bio).

Aduana en Temuco: Refuerzo clave para los pasos entre Neuquén y Chile

La Araucanía ha confirmado la próxima instalación de una oficina de Aduanas en Temuco, una decisión que tendrá un impacto directo en la gestión y el control de los pasos entre Neuquén y Chile. Esta medida busca potenciar la competitividad económica de la región, a la vez que fortalece el resguardo fitosanitario y la trazabilidad de los productos que se movilizan a nivel internacional.

El corredor cordillerano que une Neuquén con La Araucanía es considerado uno de los más extensos y complejos de Sudamérica. Las condiciones geográficas adversas, la baja densidad poblacional y la dificultad del terreno favorecen la aparición de estas rutas no habilitadas, que son aprovechadas por redes del crimen organizado.

Ante este escenario, ambos gobiernos avanzan en estrategias de inteligencia y tecnología aplicada al control fronterizo para cerrar el paso a las actividades ilícitas.

La prefecta inspectora Catalina Barría, jefa regional de la PDI, subrayó la importancia de la coordinación. Recordó que en estos pasos ilegales se han interceptado intentos de ingreso irregular de diversas mercancías ilícitas, incluyendo drogas, fentanilo, medicamentos veterinarios, municiones, cigarrillos y carne cruda.

La instalación de la Aduana en Temuco complementará esta tarea de vigilancia en terreno, mejorando la capacidad de control del Estado chileno sobre el flujo de especies y productos hacia el territorio regional.

Gentileza.

Cruces ilegales desde Chile a Neuquén: así cayó una banda dedicada al traslado de personas y contrabando

Una compleja investigación de Gendarmería Nacional permitió desarticular una organización trasnacional dedicada al tráfico ilegal de personas y al contrabando de mercadería desde Chile hacia distintas localidades de Neuquén. El operativo se llevó a cabo en varios puntos de la provincia, poniendo en evidencia el uso de pasos fronterizos no habilitados para actividades ilícitas.

Se precipitó tras un operativo exitoso de Gendarmería, que logró impedir el traslado ilegal de una mujer mayor de edad y dos menores de nacionalidad chilena hacia la zona de Villa Pehuenia. Este hecho detonó la acción judicial y los posteriores allanamientos que permitieron desmantelar parte de la estructura criminal que operaba en la Cordillera.

A partir de la intervención inicial, la Fiscalía Descentralizada de Zapala dispuso la realización de seis allanamientos simultáneos en diversas localidades de Neuquén. Las diligencias se concretaron en la capital provincial, Villa Pehuenia, Moquehue y Aluminé, revelando la extensión de la red.

Durante los procedimientos, los efectivos de Gendarmería lograron secuestrar elementos clave que confirman la actividad ilegal de la organización. Entre lo incautado se encuentran celulares, vehículos, municiones, droga y artículos electrónicos, elementos utilizados para el contrabando y la logística del tráfico de personas.

Finalmente, el operativo culminó con tres detenidos, quienes quedaron a disposición judicial para enfrentar cargos por los delitos de tráfico ilegal de personas y contrabando. La investigación subraya la necesidad de reforzar la vigilancia en los extensos y complejos corredores cordilleranos que conectan Chile y la provincia de Neuquén.