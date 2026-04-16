Cuándo saldría el álbum de figuritas de Panini del Mundial 2026: alertan de estafas en Argentina

Como en cada nueva edición de la Copa del Mundo, hay gran expectativa para acceder al álbum de figuritas de Panini. Desde la empresa advirtieron que hay uno que se presenta cómo el original pero que se trata de una estafa. Al respecto, dijeron que aún no se hizo el lanzamiento oficial del correspondiente al Mundial 2026.

Qué se sabe de la venta y de las posibles fechas.

Cuándo saldría el álbum de figuritas de Panini del Mundial 2026

Si bien aún no se confirmó la fecha, EL Destape adelantó que el lanzamiento en la Argentina podría darse entre finales de abril y principios de mayo. El álbum tendría 112 páginas y para completarlo habría que juntar 980 cromos.

“En Argentina no tendremos preventa. La dinámica de nuestro mercado es un poco diferente y lo habitual es que los coleccionistas puedan encontrar el producto en todos los canales al mismo tiempo y elegir dónde prefieren comprarlo”, expresó Panini días atrás.

El comunicado de Panini sobre el álbum del Mundial 2026

“Panini aún no iniciado la preventa del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026«, advirtieron en un comunicado desde la empresa.

Señalaron que se constató «que se ofrecen a la preventa o la venta figuritas y álbumes de la colección PANINI Copa Mundial de la FIFA 2026 de manera online en páginas engañosamente similares, en redes sociales, en aplicaciones de mensajería móvil e incluso de manera personal».