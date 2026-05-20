Alergias infantiles en foco: Bariloche será sede de una jornada patagónica de salud pediátrica

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades alérgicas afectan a más de 400 millones de personas en todo el mundo, y su incidencia ha aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas. Estos datos se reflejan también en la población infantil.

La primera edición de la Jornada Patagónica de Alergia Pediátrica se llevará a cabo el 30 de mayo, de 9 a 15, en el Auditorio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, en John O’ Connor 56. Fue declarada de interés municipal y comunitario por el Concejo Municipal y, de interés sanitario, científico y educativo por la Legislatura de Río Negro.

«Esta jornada surge como respuesta a la creciente incidencia de enfermedades alérgicas en la población infantil, incluyendo alergias alimentarias, asma y afecciones respiratorias, que impactan significativamente en la calidad de vida de niños, niñas y sus familias», indicaron los organizadores.

El encuentro tiene como objetivo promover la actualización, la capacitación y el intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud, con un enfoque interdisciplinario y basado en evidencia científica.

La organización de este encuentro por parte de la Sociedad Argentina de Pediatría -Filial Lagos del Sur- y el Centro de Alergia, Asma e Inmunología de la Patagonia «da cuenta del compromiso sostenido de estas instituciones con la promoción de la salud, la formación continua de profesionales y la mejora de las prácticas médicas en la región».

La jornada contará con la participación de destacados especialistas en alergia e inmunología clínica, como Claudio Parisi y Natalia Petriz.

La actividad es gratuita y abierta. De esta forma, agregaron, «lo cual «favorece el acceso equitativo tanto de profesionales como de miembros de la comunidad interesados en la temática».

Cuidados desde la infancia

Un estudio epidemiológico de alergia alimentaria en una población de niños argentinos arrojó que el 90% de las alergias son producidas por 8 alimentos (leche, huevo, trigo, soja, maní, frutos secos, mariscos y pescados). Muchos de ellos, especifica en la introducción, «están presentes culturalmente en nuestra dieta y evitarlos repercute en la nutrición, en la calidad de vida y en los sistemas de salud».

El informe menciona la Ley de Etiquetados de Alérgenos, sancionada en Argentina, que toma en cuenta estos ocho alimentos. «Sin embargo -plantea-, pocos estudios han descrito los principales responsables en nuestro país. Los primeros años de vida representan el momento de mayor prevalencia con reportes de hasta un 10% en niños de edad preescolar. Estaría en aumento en las últimas décadas«.

Tiempo atrás, en una entrevista con diario RÍO NEGRO, el médico especialista en alergia e inmunología de Roca, Américo Yacante, miembro titular de la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica, hizo hincapié en los cuidados en la infancia: «Hay que comenzar desde la infancia tratando de cuidar todos los posibles alergenos que son los responsables principales en la primera época de la vida de un chico, con el tema alimenticio. Son los principales sensibilizantes en vía digestiva».

Advirtió que “muchos chicos son alérgicos a la leche de vaca. Hay varios componentes, principalmente que vienen como conservantes en alimentos envasados que traen derivados de la leche o de la caseína o de la lactoalbúmina, así que tienen que tener conocimiento de esos detalles para no ingerir componentes”.