Duelo picante: dos jugadores se invitaron a pelear tras su partido en la qualy de Roland Garros: “Nos vemos afuera”

Tras el partido de la qualy de Roland Garros, Martínez y Sakamoto se quedaron discutiendo.

La clasificación al cuadro principal de Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam del año, que comenzó a disputarse el pasado lunes, dio lugar a una tensa discusión entre los tenistas Pedro Martínez y Rei Sakamoto.

El español, número 141 del Ranking de la ATP, se metió en la segunda ronda tras imponerse por 6-2 y 7-5 al japonés, que ocupa el puesto 152 de esa clasificación mundial, pero en el saludo final se produjo un encontronazo que nadie esperaba e incluso requirió la intervención del juez de silla para separar a los jugadores.

Cómo fue la discusión entre los dos tenistas al finalizar el partido

Según destacó Eurosport, fue Martínez quien invitó a Sakamoto a continuar con la discusión más allá del recinto, soltándole una desafiante pregunta: “¿Nos vemos afuera?”. Sin inmutarse demasiado, al japonés se lo vio intentar dar alguna explicación y sonreír ante la provocación de su rival.

There were heated scenes at Roland-Garros as the umpire had to separate Pedro Martinez and Reik Sakamoto after their qualifying match 💢 pic.twitter.com/J349r1nNwk — TNT Sports (@tntsports) May 19, 2026

Ambos deportistas podrían exponerse ahora a sanciones tanto económicas como disciplinarias que suelen estar contempladas por la ITF para los casos de comportamientos antideportivos. Será la organización de Roland Garros la encargada de evaluar si aplica algún castigo, siendo el español quien podría salir más perjudicado por ser quien continúa en competencia.

Con el triunfo en la qualy, Pedro Martínez quedó emparejado en la segunda ronda de la qualy con el británico Arthur Frey.

Díaz Acosta, el único argentino que sigue con chances en la qualy

En tanto, Facundo Díaz Acosta es el único de los siete tenistas argentinos que iniciaron la qualy masculina de Roland Garros que continúa con chances de acceder al cuadro principal, gracias a sus victorias en primera ronda ante el australiano Christopher O’Connell y en segunda ronda ante el suizo Remy Bertola.

Este jueves, el jugador de 25 años que ocupa el puesto 150 del Ranking ATP se medirá ante el danés August Holmgren en busca de ganarse ese lugar de privilegio dentro de la élite del tenis mundial.