Alerta amarilla por lluvia este viernes en Bariloche: las recomendaciones

Tras varios días de frío y tiempo inestable, el Parque Nacional Nahuel Huapi emitió un alerta amarillo para este viernes, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la región sea afectada por lluvias persistentes, con posibilidad de nevadas en las zonas más elevadas.

Se esperan intensas lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que podrían ser superados en algunas áreas. Además, no se descarta la posibilidad de nevadas en las zonas más elevadas.

Se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse informados sobre el estado de las rutas nacionales, provinciales y caminos a través de Vialidad Nacional. Es crucial estar atentos a cualquier posible ampliación de la alerta.

Dada la influencia de las condiciones climáticas adversas en los ambientes naturales y caminos de montaña, es indispensable seguir todas las recomendaciones de seguridad. La falta de atención a estas indicaciones puede generar riesgos significativos.

El uso de cadenas es obligatorio. Foto: archivo.

Alerta amarilla por lluvia en Bariloche: es indispensable tener precaución

Durante el otoño, invierno y principios de la primavera, la acumulación de nieve, el crecimiento de los arroyos y ríos, fuertes heladas, vientos intensos, bajas temperaturas y escasas horas de luz generan condiciones peligrosas para circular al aire libre o realizar actividades de montaña, como desprendimiento de rocas, caída de árboles y ramas, crecimiento abrupto de arroyos y ríos y inestabilidad en el suelo por agua, barro, nieve o hielo.

Alerta amarilla por lluvia en Bariloche: recomendaciones ante fuertes temporales de nieve

-Evitar salir durante fuertes temporales de nieve.

-Informarse sobre el cierre y apertura de senderos y caminos.

-Consultar a Prefectura Naval Argentina sobre el estado de los puertos y la navegación antes de salir a navegar (teléfono: 106).

Temporal de nieve. Foto: Alfredo Leiva.

Alerta amarilla por lluvia en Bariloche: indicaciones para senderistas

–Realizar el registro de trekking dentro de las 48 horas previas a la salida. Realizar el registro en

-Informarse en el Centro de Información de Avalanchas Bariloche (Instagram: @avalanchasbariloche).

-Seleccionar recorridos acorde a la capacidad física y experiencia, con equipo adecuado para invierno (botas, bastón, ropa impermeable, raquetas).

-Considerar las horas de luz y las condiciones del terreno. Consultar alertas meteorológicas.

–Se recomienda salir con un guía acreditado. —-Llevar suficiente agua, protector solar, ropa abrigada, guantes, comida de marcha como frutos secos y bebidas para una correcta hidratación.

-Siempre ir acompañado, para que alguien pueda dar aviso en caso de accidente.

-Circular solo por sendas autorizadas.

-No hacer fuego, solo utilizar calentador.

Bariloche tiene 450 kilómetros de senderos en la montaña. Foto: archivo

Alerta amarilla por lluvia en Bariloche: indicaciones para circular en caminos de montaña

-Verificar el vehículo, comprobar anticongelante, cadenas, luces, altura del auto y el camino a recorrer.

-Llevar siempre una pala y una soga de arrastre o eslinga.

-Tener precaución en lugares de sombra sobre las rutas.

-No circular por caminos donde no se distinga claramente la calzada.

-Es obligatorio portar cadenas, chequear su compatibilidad con el vehículo y saber colocarlas.

-Colocar balizas a 50 o 60 metros del auto en caso de inconveniente.

-Estar atentos al cierre de circuitos y caminos por acumulación de nieve.

-No manejar sin experiencia en conducción con hielo o nieve y sin un vehículo apto.

-Circular solo si es imprescindible y con experiencia, extremando las medidas de precaución.

-Evitar circular en horario nocturno.