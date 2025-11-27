Alerta en Neuquén: detectan cianobacterias en El Chocón y recomiendan extremar precauciones en la zona

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) activó una nueva alerta en el embalse Ramos Mexía, especialmente en sectores de El Chocón, donde se detectaron floraciones de algas tóxicas en niveles elevados. Solicitó tomar precaución a quienes visiten el lugar y en lo posible, evitar sumergirse en zonas donde el agua está contaminada.

Las cianobacterias reaparecieron una vez más por las altas temperaturas que se registraron en los últimos días en la Patagonia. Estas concentraciones suelen verse como una capa espesa verde o amarronada sobre la superficie y representan un riesgo para la salud humana, la fauna y las mascotas.

La AIC aclaró que no se trata de un fenómeno generalizado ya que no está afectado todo el lago y resaltó que hay zonas donde el agua se mantiene dentro de los parámetros normales. En este sentido compartió un mapa donde detalló cuáles son las zonas en las que se recomienda, no ingresar al agua:

Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC)

Qué son las cianobacterias y por qué generan preocupación

Las cianobacterias son microorganismos que realizan fotosíntesis como las plantas, pero no son algas. Algunas especies liberan toxinas que pueden provocar problemas de salud si se ingieren o si la piel entra en contacto con altas concentraciones.

“Son un problema porque generan toxinas que son perjudiciales para la salud humana y la biota”, explicó Ayelén Othaz, técnica de la Secretaría de Gestión Ambiental de la AIC, en diálogo con RÍO NEGRO. El embalse Ramos Mexía presenta condiciones particulares que favorecen la proliferación masiva de estos organismos, especialmente durante olas de calor como la de estos días.