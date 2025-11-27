Incendios forestales en el norte de Neuquén: contuvieron un foco, pero continúa el operativo en otros sectores

Los incendios forestales ya empezaron a preocupar a la provincia de Neuquén. Desde el lunes se mantienen activos varios focos y las brigadas luchan día a día para evitar que el fuego avance sobre más hectáreas. En un parte actualizado, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que lograron contener uno de los tres focos que estaban activos hasta el miércoles, pero aún continúan el operativo de prevención.

El organismo provincial informó este jueves que el incendio del cerro Caicayén, en El Cholar, pudo ser «contenido». De igual manera las brigadas continúan trabajando en el lugar para «asegurar el perímetro y evitar posibles reinicios, mientras se mantienen las tareas de vigilancia preventiva debido a las condiciones meteorológicas».

El trabajo de los brigadistas en el norte neuquino

Durante el miércoles más de 100 brigadistas formaron parte del operativo para actuar sobre los incendios descontrolados del norte neuquino. Las situaciones que más preocupaban eran las de El Cholar y Loncopué.

El incendio del cerro Caicayén afectó aproximadamente 600 hectáreas y los brigadistas tuvieron que trabajar durante toda la noche para poder controlarlo.

En el caso del foco en cercanías de Loncopué, los incendios afectaron a Ranquilón y El Escorial. En este sector se trabajó bajo «una estrategia conjunta con la Federación de Bomberos Voluntarios, que aportó 25 efectivos que comenzarán a operar desde la mañana», precisaron desde la Secretaría de Emergencia y el miércoles tuvieron que inhabilitar el tránsito por la Ruta 21, pero este jueves informaron que ya quedó habilitado el paso.