Un viaje al fondo del Mar Argentino: cuenta regresiva para la última expedición del Conicet y su streaming en vivo

Comienza la cuenta regresiva para la tercera y última expedición del Conicet en aguas argentinas. El buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute (SOI) zarpará del puerto de Buenos Aires y explorará el Mar Argentino. Esta nueva exploración contará con la participación de especialistas de la UBA e investigadores internacionales.

Bajo el lema de «Vida en los extremos», el Conicet en conjunto con la UBA zarparán desde el puerto de Buenos Aires el próximo 14 de diciembre para explorar las profundidades del mar argentino. La expedición se podrá ver en vivo por streaming y permitirá conocer algunos de los paisajes submarinos menos explorados del planeta los cuales sólo están habitados por organismos que se alimentan de las filtraciones de gases de las profundidades del océano: los ecosistemas quimiosintéticos.

El equipo estará liderado por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del Conicet. La exploración se llevará a cabo hasta el 10 de enero de 2026.

Como en misiones anteriores, las inmersiones del SuBastian podrán seguirse en vivo por streaming en YouTube. Será una oportunidad única para observar desde la superficie algunos de los entornos más enigmáticos del planeta, ubicados en el propio Mar Argentino.

Un equipo diverso y colaboración internacional

La misión reunirá a 25 científicas y científicos, entre ellos 17 argentinos y 11 integrantes de Exactas UBA, que abarcan disciplinas como ecología de invertebrados bentónicos, zooplancton, química marina, geología, geofísica y oceanografía física.

El trabajo también contará con la participación de especialistas internacionales, entre ellas la reconocida ecóloga marina Lisa Levin, referente mundial en ecosistemas quimiosintéticos. Levin ya colaboró con Bravo en el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California San Diego y volverá a hacerlo en esta campaña.

SuBastian, el robot que mostrará un mundo oculto

Uno de los protagonistas de la misión será el SuBastian, un vehículo submarino operado a distancia capaz de descender hasta 4500 metros. La campaña prevé al menos 15 inmersiones, todas transmitidas en vivo, lo que permitirá observar en tiempo real escenarios que hasta hoy solo se conocían por inferencias científicas.

Este vehículo permitirá recolectar muestras de agua, sedimentos, rocas y organismos del fondo marino, mientras que el Falkor (too) sumará mapeo acústico con múltiples sondas, instrumentación oceanográfica de última generación y equipos diseñados especialmente para esta travesía, como un muestreador de alto volumen de ADN ambiental.