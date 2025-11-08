Los artesanos del país resisten las tormentas de primavera en Neuquén

La Fiesta del Arte Callejero se desarrolla en las tres primeras cuadras de la avenida Argentina en Neuquén (foto Oscar Livera)

«Vamos a ir sorteando el clima, como lo solemos hacer», dijo Nancy Carlino, integrante de la comisión de Artesanos y Artesanas que están apostados con su producción en el bulevar de la Avenida Argentina. No se fueron con la lluvia del jueves ni suspenden el encuentro por los pronósticos de tormenta, aclararon.

Este sábado, la particularidad del Encuentro de Artesanos y la Fiesta del Arte Callejero, es que por la tarde, la avenida Argentina se hace peatonal en las primeras tres cuadras de la avenida Argentina. Sábado y domingo desde las 10 «hasta que anda gente, tipo 23», indicaron.

Son más de 400 artesanos del norte y del litoral, de provincia de Buenos Aires y de la cordillera de Neuquén, de San Luis, Córdoba y Santa Cruz entre las delegaciones más numerosas que fueron invitados por los artesanos locales luego de una selección de trabajos.

«No hay suspensión por lluvia ni se mueven de lugar, los findes de semana se puede transitar y vienen los compañeros que hacen música o arte cirsense, vamos a ir sorteando el clima, como lo solemos hacer«, dijo Carlino.

Más de 400 artesanas y artesanos de distintos puntos del país confluyen este fin de semana en el centro de Neuquén capital (foto Oscar Livera)

Explicó que se trabaja durante mucho tiempo para lograr estos cuatro días de feria y que muchos vienen preparados para sortear adversidades. «Es nuestra fiesta y no la vamos a anular; hay horas que se han perdido y hay que recuperarlo, así es que estamos todo el día y desde el sábado temprano», insistió.

La producción artesanal

En esta edición fue notoria la presencia de varios Luthiers con elementos de percusión y de viento, principalmente. Los colores de los trabajos en vidrio y en vestimentas cambiaron el panorama de los días grises y con inestabilidad que les tocó para esta 32ª edición de la feria del Arte.

Varios Luthiers se dieron cita en el Encuentro de Artesanos 2025 (foto Oscar Livera)

«Bienvenida, podés tocar y levantar si te gusta, te puedo contar de qué está hecho«, invitan algunos artesanos que rápidamente describen los materiales de una joya de alpaca o de bronce, de plata u otros materiales donde muestran el oficio de la orfebrería o algún utensillo de madera. Hay sogueros, cerámica y trabajos diversos para ornamentación o para usos domésticos. Infaltables las cadenitas, piedras, aros y hasta sahumerios orgánicos, según la propaganda del puesto.

Se quedan hasta el lunes, cuando cierran con un encuentro de capacitaciones y charlas internas, mientras algunos mantienen sus puestos hasta que llega la hora del viaje.