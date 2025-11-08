La alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro se extendió hasta este domingo: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las tormentas no cesarán en Neuquén y Río Negro y volvió a emitir alerta amarilla para este domingo. Cuáles son las zonas afectadas y qué se sabe sobre los peores horarios.

Para este 9 de noviembre se esperan tormentas localmente fuertes que estarán caracterizadas por «actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».

Desde el organismo nacional precisaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

Qué zonas están bajo alerta en Río Negro

Las localidades de Río Negro que estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante la madrugada, tarde y noche son:

Este de El Cuy.

General Roca.

Después, se esperan fuertes tormentas solamente durante la tarde en:

M eseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó .

. 9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Finalmente, el SMN informó que se esperan tormentas durante la tarde que se extenderán hasta la noche en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Alerta por tormentas en Neuquén: los peores horarios y zonas afectadas

El SMN advirtió por fuertes tormentas durante la madrugada y la tarde en:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Se esperan fuertes tormentas durante la madrugada, tarde y noche en:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Por último, se esperan fuertes tormentas durante la tarde y la noche en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.





