La alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro se extendió hasta este domingo: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que, además de abundante caída de agua, también se espera actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h y posible granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las tormentas no cesarán en Neuquén y Río Negro y volvió a emitir alerta amarilla para este domingo. Cuáles son las zonas afectadas y qué se sabe sobre los peores horarios.
Para este 9 de noviembre se esperan tormentas localmente fuertes que estarán caracterizadas por «actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».
Desde el organismo nacional precisaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.
Qué zonas están bajo alerta en Río Negro
Las localidades de Río Negro que estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante la madrugada, tarde y noche son:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
Después, se esperan fuertes tormentas solamente durante la tarde en:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Finalmente, el SMN informó que se esperan tormentas durante la tarde que se extenderán hasta la noche en:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Alerta por tormentas en Neuquén: los peores horarios y zonas afectadas
El SMN advirtió por fuertes tormentas durante la madrugada y la tarde en:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches.
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Se esperan fuertes tormentas durante la madrugada, tarde y noche en:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Por último, se esperan fuertes tormentas durante la tarde y la noche en:
- Los Lagos.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
