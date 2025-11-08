ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

La alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro se extendió hasta este domingo: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que, además de abundante caída de agua, también se espera actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h y posible granizo.

Redacción

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las tormentas no cesarán en Neuquén y Río Negro y volvió a emitir alerta amarilla para este domingo. Cuáles son las zonas afectadas y qué se sabe sobre los peores horarios.

Para este 9 de noviembre se esperan tormentas localmente fuertes que estarán caracterizadas por «actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».

Desde el organismo nacional precisaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

Qué zonas están bajo alerta en Río Negro

Las localidades de Río Negro que estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante la madrugada, tarde y noche son:

  • Este de El Cuy.
  • General Roca.

Después, se esperan fuertes tormentas solamente durante la tarde en:

  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.

Finalmente, el SMN informó que se esperan tormentas durante la tarde que se extenderán hasta la noche en:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Alerta por tormentas en Neuquén: los peores horarios y zonas afectadas

El SMN advirtió por fuertes tormentas durante la madrugada y la tarde en:

  • Este de Loncopué.
  • Este de Picunches.
  • Este de Ñorquín.
  • Oeste de Añelo.
  • Oeste de Pehuenches.
  • Sur de Chos Malal.
  • Sur de Minas.

Se esperan fuertes tormentas durante la madrugada, tarde y noche en:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.

Por último, se esperan fuertes tormentas durante la tarde y la noche en:

  • Los Lagos.
  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.



Temas

Alerta Meteorológica

Bariloche

Cipolletti

Neuquén

Río Negro

Roca

Tormentas

