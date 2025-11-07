Extinguieron un foco de incendio forestal en el parque Lanín: cómo siguió el resto tras la tormenta

Este jueves continuó el combate contra los incendios forestales en el Parque Nacional Lanín. Durante los trabajos de esta jornada lograron extinguir un foco, mientras prosiguieron las tareas en el resto de las áreas afectadas tras la tormenta eléctrica.

Según comunicaron desde el comando operativo parque nacional, los procedimientos de este jueves se centraron en la zona norte del área protegida.

Con respecto a los tres focos en Quillén, lograron extinguir el que se encontraba a 1.350 metros de altura sobre el nivel del mar en Chichilla. Allí operaron seis brigadistas de incendios forestales y cinco puesteros. Entre los daños, registraron que el fuego quemó araucaria y cañas de colihue secas.

Foto: Gentileza jefe de cuadrilla Maximiliano Ayoso.

Después, el foco en el cerro Ponom 1 pasó de activo a contenido: también quemó araucaria, pero no se observa fuego en superficie. Acá realizaron 11 descargas de agua con helicóptero. Mientras tanto, el foco en Ponom 2 está en observación.

Con respecto al incendio en Rucachoroi, informaron que se encuentra contenido que se activó a 1.650 metros de altura en El Moro. El fuego quemó dos troncos secos y trabajaron siete combatientes.

Cómo es el operativo contra los incendios forestales en el parque Lanín

El operativo de emergencia se dio con combatientes de incendios forestales ICE Norte y Centro, brigadistas del SPMF Neuquén que combatieron con herramientas manuales para evitar la propagación del fuego.

En apoyo en la emergencia también se trabajó en el monitoreo de los distintos focos y contribuyó un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo de Fuego para transporte de personal y descargas de agua.

Luego del mediodía se contó con un avión observador, donde personal técnico del PN Lanín y del SPMF pudieron sobrevolar el centro y sur de Neuquén para monitoreo general de puntos calientes.