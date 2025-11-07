Vuelve la alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro y subió a «naranja» este sábado: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este sábado 8 de noviembre. La advertencia es de nivel amarillo en su mayoría, aunque en varias localidades sube a naranja. Los detalles.

Según precisó el organismo nacional con respecto a la alerta amarilla, en las zonas afectadas se aguarda que las tormentas estén acompañadas por «actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros.

Según anticipó el SMN, las tormentas llegarán durante la tarde en toda la provincia de Neuquén y se extenderán hasta la noche. Aunque, en muchos sectores el horario nocturno será peor, ya que la alerta sube a naranja.

Mientras tanto, en Río Negro, la tormenta llegará en horas de la madrugada en las zonas de meseta de Pilcaniyeu y Ñorquincó, 9 de Julio, el oeste de El Cuy, y en 25 de Mayo. Después, las zonas bajo alerta durante la tarde hasta la noche son General Roca y el este de El Cuy.

En qué zonas la alerta sube a naranja este sábado

Con respecto a las áreas bajo alerta naranja, el organismo nacional indicó que las tormentas podrán estar acompañadas por «ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos«. Asimismo, apuntaron que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros.

Esta alerta rige para el horario nocturno en las siguientes localidades neuquinas:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja y sur de Aluminé .

. Zona baja y cordillera de Huiliches .

. Zona baja y cordillera de Lácar.