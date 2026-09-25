Preocupación en Península Valdés, la mortandad de ballenatos podría superar el récord: qué se investiga

La temporada 2026 registra una cantidad inusualmente elevada de ballenatos muertos en las costas de Península Valdés. Crédito: Instituto de Conservación de Ballenas.

Esta semana, decenas de crías de ballena franca austral muertas aparecieron en las playas de la provincia de Chubut, continuando una preocupante tendencia que comenzó en junio. Ante este escenario, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) pidió sostener y ampliar las investigaciones para determinar las causas del fenómeno y conocer cuáles podrían ser sus consecuencias sobre una de las poblaciones de ballenas francas más estudiadas del mundo.

El antecedente más importante se registró en 2012, cuando el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral contabilizó 113 ballenatos muertos, hasta entonces la cifra más alta documentada para esta especie tanto en Península Valdés como a nivel mundial. Según el comunicado del ICB, los datos preliminares de 2026 indicarían que la mortandad podría alcanzar una escala todavía mayor, aunque remarcaron que primero es necesario consolidar el número de animales muertos y relacionarlo con la cantidad de nacimientos registrados durante esta temporada.

La Secretaría de Ambiente de Chubut informó que una de las hipótesis que se investiga es la presencia de una bacteria en el ambiente marino capaz de provocar una afección sistémica en los ballenatos. Entre los microorganismos de interés aparece Erysipelothrix rhusiopathiae, una bacteria que puede encontrarse en distintos animales y ambientes marinos y que puede causar enfermedades graves en cetáceos.

Existe además un antecedente en Península Valdés. Un estudio publicado en 2016 detectó esta bacteria en lesiones asociadas a ataques de gaviotas en dos ballenatos examinados durante la temporada 2013. Sin embargo, aquel trabajo no permitió determinar cómo se habían infectado los animales ni establecer que la infección hubiera sido la causa de sus muertes. Los investigadores señalaron que las heridas producidas por las gaviotas podrían constituir una vía de entrada para distintos microorganismos, pero no demostraron una relación causal entre esos ataques y la muerte de los ballenatos.

Por eso, el ICB advierte que todavía quedan muchas preguntas por responder. Es necesario determinar qué factores pueden favorecer estas posibles infecciones y cuál es su relación con la mortandad registrada durante 2026. “Aún se requiere comprender qué factores pueden favorecer las potenciales infecciones y cuál es su posible relación con la mortandad observada este año”, señalaron desde el Instituto.

La investigación, explicaron, no debería limitarse a los animales encontrados muertos. También resulta necesario estudiar las condiciones ambientales de los golfos Nuevo y San José, relevar sistemáticamente las costas y establecer con precisión cuántos ejemplares murieron, evitando duplicaciones. Ese seguimiento permitiría conocer cómo se distribuye el fenómeno en el espacio y en el tiempo y dimensionar su verdadera magnitud.

Toda esa información deberá cruzarse además con el seguimiento de las ballenas que permanecen con vida y con los estudios de dinámica poblacional realizados durante décadas. En su 56ª temporada de trabajo de campo, el equipo del ICB y sus colaboradores continúan analizando la condición corporal, la salud y las historias de vida de las ballenas de Península Valdés.

Foto: PMSBFA

Ese trabajo acumulado constituye una herramienta clave. Durante cinco décadas se reunieron registros de más de 5.500 individuos, una base de información que permite comparar lo que ocurre actualmente con la historia de la población y buscar respuestas sobre las causas del episodio.

Desde el Instituto consideraron prioritario “sostener el apoyo a los estudios, compartir sus resultados a medida que se conozcan los hallazgos y articular el trabajo de los equipos científicos y las instituciones que pueden contribuir a una evaluación integral del evento actual”.

Mientras en las redes se replican las imágenes y crecen las especulaciones, los investigadores evitan sacar conclusiones apresuradas. La prioridad es determinar con precisión cuántos ballenatos murieron, qué condiciones presentaban, qué ocurre en el ambiente marino y cómo se relaciona todo ello con la salud de la población. Los próximos estudios serán fundamentales para saber si se trata de un episodio excepcional o de un fenómeno con consecuencias más amplias para las ballenas francas australes de Península Valdés.