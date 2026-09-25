Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si Estados Unidos acepta su plan

Teherán propone a Washington un plan para reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: NA

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo hoy viernes que su país comunicó a Estados Unidos un plan de conformidad con el cual se podría reabrir el estrecho de Ormuz y restablecer el paso marítimo normal en un lapso de siete días si se cumplen las condiciones necesarias.

Irán puso en manos de Estados Unidos la reapertura de Ormuz

Irán informó sobre “un plan concreto de siete días” a Estados Unidos a través de Qatar, dijo Araghchi a los reporteros en la sede de la ONU en Nueva York.

El plazo de siete días comenzará tan pronto como Washington lo acepte, señaló Araghchi.

De conformidad con este plan, Estados Unidos necesitaría tomar ciertas medidas que Irán considera que pueden tardar cuatro o cinco días, afirmó Araghchi, y añadió que en el sexto día el estrecho podría estar abierto. “Y en el séptimo día, se iniciarán las conversaciones con Estados Unidos para llegar a un acuerdo definitivo sobre temas de acuerdo mutuo”.

Todas las acciones que Estados Unidos debe tomar no son nuevas. Ya están incluidas en el memorándum de entendimiento firmado por los jefes de Estado de ambos países en junio, puntualizó.

“Puedo asegurarles que si hay seriedad en la parte estadounidense para llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, ya todo está preparado”, indicó Araghchi.

“La decisión recae ahora en Estados Unidos”, dijo. “Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión”.

El 18 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en la región en todos los frentes, incluyendo Líbano.

De conformidad con el memorándum, los dos países iban a entablar negociaciones para alcanzar un acuerdo final en un período de 60 días, el cual terminó el 17 de agosto, pero el destino de las conversaciones es incierto luego de una serie de recientes escaladas entre los dos países.

NA