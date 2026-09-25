Confirmaron la fecha de la Marcha del Orgullo tras un acuerdo con el Gobierno porteño

La Marcha del Orgullo finalmente se realizará el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, tal como estaba previsto. La Comisión Organizadora y el Gobierno porteño alcanzaron un acuerdo que permite compatibilizar la movilización con el operativo montado para recibir al papa León XIV, cuya llegada al país está pautada para el día siguiente.

El desenlace llegó tras días de tensión pública. La administración porteña había solicitado la reprogramación del evento argumentando que necesitaba disponer de la totalidad de sus fuerzas y servicios para el recibimiento de la comitiva vaticana —previsto del 8 al 11 de noviembre—, y había propuesto mover la marcha al 21 de noviembre con el compromiso de aportar la logística. Sin embargo, la Comisión Organizadora rechazó la alternativa y la refutó mediante una carta dirigida al jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización”, expresó la organización a través de un comunicado.

“El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”, agregaron desde el colectivo.

La movilización recorrerá el centro porteño, con puntos emblemáticos como el Obelisco, el Congreso y la Avenida de Mayo como parte del trayecto previsto, y se espera una convocatoria similar a la de ediciones anteriores.

Días atrás, Macri había confirmado un entendimiento para posponer la fecha. “El año pasado ellos mismos la pospusieron también, con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra”, planteó el mandatario para recordar que la convocatoria había sido reprogramada en 2025. Sin embargo, el reclamo de las organizaciones logró sostener la convocatoria original.

El argumento central planteado contra la reprogramación fue la escala federal del evento. La marcha convoca a cerca de dos millones de personas en sus ediciones recientes, muchas provenientes de distintas provincias y del exterior, con pasajes comprados y alojamientos reservados con meses de anticipación.

“Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda: significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar”, sostenía el documento enviado a Macri.

A eso se sumaba el efecto dominó sobre las decenas de marchas del orgullo que se realizan en el interior del país, las cuales definen su cronograma a partir de la fecha nacional. Modificar el evento porteño impactaba directamente en la red de movilizaciones locales, sumado a la logística previa coordinada con artistas, sindicatos y delegaciones de todo el territorio.

La Comisión Organizadora aclaró también que el pedido de suspensión no provino del Gobierno nacional ni del Vaticano. Fuentes vinculadas a la Santa Sede confirmaron que no existía ningún requerimiento en ese sentido desde Roma y que la solicitud respondía exclusivamente a la administración porteña.

A su vez, la organización cuestionó las advertencias iniciales sobre la imposibilidad de acompañar el evento con escenarios, baños, ambulancias y dispositivos logísticos si no se cambiaba el día, argumentando que condicionar esos recursos resultaba contradictorio con las razones de seguridad esgrimidas.