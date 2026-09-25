Cerca del acuerdo: AFA anunció que empezaron las charlas para la renovación de Scaloni en la Albiceleste

El encuentro entre Lionel Scaloni con Chiqui Tapia para avanzar su renovación con la Selección Argentina. (@Argentina)

En la previa de los tres primeros amistosos tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y la despedida de Lionel Messi, la AFA realizó un posteo que llena de ilusión a los seguidores de la Selección Argentina al confirmar una charla entre el presidente Claudio «Chiqui» Tapia con Lionel Scaloni para tratar la renovación de contrato del entrenador.

«Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste», dio a conocer la casa madre del fútbol argentino en sus canales de comunicación oficial con una foto del DT junto al mandatario en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza.

#SelecciónMayor Comenzaron las charlas entre el Presidente de la @afa, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste. pic.twitter.com/2Yhki7a8Zf September 25, 2026

A pesar de que Scaloni había sembrado dudas sobre su futuro tras la derrota en la final del Mundial, cuando dijo que iba a ver qué hacía tras terminar su vínculo, el Gringo dio marcha atrás y estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para extender su contrato con la Albiceleste, vque concluye a fines de diciembre.

Restando la confirmación oficial, el acuerdo sería por dos años, hasta la Copa América 2028, con la opción de extenderla por dos más y llegar hasta el Mundial 2030, que sería el tercero en su cuenta personas tras haber asumido en 2018, luego del torneo disputado en Rusia.

Scaloni dirigirá los próximos tres amistosos de la Albiceleste: frente a Bolivia el 30, contra Burkina Faso el 3 y Benín el 6, que será la despedida de Lionel Messi.

En vistas de su continuidad, el propio técnico elaboró una lista de convocados que da indicios de la renovación que se vendría.