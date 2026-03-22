Alerta extrema en 13 provincias: ráfagas de 100 km/h, tormentas con granizo y nieve en la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias críticas para este domingo 22 de marzo. Mientras el Litoral enfrenta tormentas severas, la zona cordillerana está bajo vigilancia por Viento Zonda y el norte de la Patagonia recibe lluvias que podrían transformarse en nieve.
El mapa del tiempo en Argentina se presenta hoy con una complejidad inusual. Tres sistemas meteorológicos distintos están afectando a 13 provincias en simultáneo, generando desde inundaciones repentinas en el noreste hasta ráfagas huracanadas en la cordillera y un adelanto del invierno en el sur.
Tormentas y Granizo: el Litoral y Centro en riesgo
Una masa de aire muy inestable está provocando tormentas de variada intensidad que podrían ser localmente severas.
- Provincias afectadas: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y Córdoba.
- Fenómenos: Se espera abundante caída de agua (hasta 70 mm), fuerte actividad eléctrica, ráfagas de 80 km/h y ocasional caída de granizo.
- Impacto: Las autoridades advierten por posibles anegamientos en cortos períodos de tiempo debido a la intensidad de las lluvias.
Viento Zonda y ráfagas de 100 km/h en Cuyo
La zona cordillerana enfrenta un fenómeno de alta peligrosidad por vientos extremos del sector oeste.
- Provincias afectadas: La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza.
- Intensidad: En alta montaña las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h. En el llano (este de Mendoza y San Luis), el viento rotará al sector sur con ráfagas de hasta 70 km/h, provocando un brusco descenso térmico.
- Riesgo: Alta probabilidad de levantamiento de polvo, reducción de visibilidad y riesgo de incendios.
Lluvia y nieve: el invierno llega a la Patagonia
El norte y centro de la Patagonia enfrentan un sistema de baja presión que trae frío y humedad.
- Provincias afectadas: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Fenómeno: Se esperan lluvias persistentes (hasta 30 mm). El dato clave: no se descarta lluvia y nieve mezclada en las zonas de meseta y alta montaña, marcando un adelanto estacional.
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