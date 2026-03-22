Alerta extrema en 13 provincias: ráfagas de 100 km/h, tormentas con granizo y nieve en la Patagonia

El mapa del tiempo en Argentina se presenta hoy con una complejidad inusual. Tres sistemas meteorológicos distintos están afectando a 13 provincias en simultáneo, generando desde inundaciones repentinas en el noreste hasta ráfagas huracanadas en la cordillera y un adelanto del invierno en el sur.

Tormentas y Granizo: el Litoral y Centro en riesgo

Una masa de aire muy inestable está provocando tormentas de variada intensidad que podrían ser localmente severas.

Provincias afectadas: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y Córdoba.

Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y Córdoba. Fenómenos: Se espera abundante caída de agua (hasta 70 mm), fuerte actividad eléctrica, ráfagas de 80 km/h y ocasional caída de granizo .

Se espera (hasta 70 mm), fuerte actividad eléctrica, ráfagas de y ocasional caída de . Impacto: Las autoridades advierten por posibles anegamientos en cortos períodos de tiempo debido a la intensidad de las lluvias.

Viento Zonda y ráfagas de 100 km/h en Cuyo

La zona cordillerana enfrenta un fenómeno de alta peligrosidad por vientos extremos del sector oeste.

Provincias afectadas: La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza.

La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. Intensidad: En alta montaña las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h . En el llano (este de Mendoza y San Luis), el viento rotará al sector sur con ráfagas de hasta 70 km/h, provocando un brusco descenso térmico.

En alta montaña las ráfagas pueden alcanzar los . En el llano (este de Mendoza y San Luis), el viento rotará al sector sur con ráfagas de hasta 70 km/h, provocando un brusco descenso térmico. Riesgo: Alta probabilidad de levantamiento de polvo, reducción de visibilidad y riesgo de incendios.

Lluvia y nieve: el invierno llega a la Patagonia

El norte y centro de la Patagonia enfrentan un sistema de baja presión que trae frío y humedad.