Alerta naranja en la cordillera de Neuquén y Río Negro: ráfagas de 100 km/h y temporal de lluvias para este lunes

La región cordillerana enfrenta este lunes 16 de marzo uno de los frentes más intensos de la temporada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja, advirtiendo que la combinación de lluvias persistentes y ráfagas huracanadas del oeste pondrá en riesgo la circulación y las actividades al aire libre en los principales destinos turísticos.

El ambiente será marcadamente frío, con máximas que apenas llegarán a los 10°C, consolidando un clima netamente invernal en pleno marzo.

San Martín de los Andes espera ráfagas de viento extremas para este lunes

La situación en San Martín es la más delicada de la región debido a la potencia de las ráfagas. Se esperan velocidades constantes de hasta 60 km/h, pero las ráfagas podrían alcanzar los 106 km/h.

El cielo estará cubierto y, aunque las lluvias serán intermitentes (probabilidad del 40%), el riesgo principal es el desprendimiento de ramas y la caída de árboles.

Villa La Angostura y Bariloche: lluvia y ráfagas de 80 km/h

Para la zona de los lagos Nahuel Huapi y Correntoso, el mayor impacto será el agua acumulada: