Alerta por tormentas, viento y lluvia en Neuquén y Río Negro este lunes 9 y martes 10 de febrero: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este lunes 9 y martes 10 de febrero en Neuquén y Río Negro por tormentas y viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Para mañana, el SMN advirtió por tormentas que estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.

La alerta rige para horas de la noche de este domingo que se extiende hasta la madrugada de este lunes en:

Conesa.

Meseta y costa de Adolfo Alsina.

Meseta y costa de San Antonio.

Valcheta

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Mapa de alertas del SMN para este lunes 9 de febrero.

Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes

Para este martes 10 de febrero, el SMN emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro. «El área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste. con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, detallaron.

La advertencia rige para toda la provincia neuquina, mientras que del lado rionegrino se encuentran afectados:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo

General Roca.



Además, en la cordillera rionegrina también emitieron alerta amarilla por lluvias: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm pudiendo ser superados en forma local. En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve».