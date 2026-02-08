ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Alerta por tormentas, viento y lluvia en Neuquén y Río Negro este lunes 9 y martes 10 de febrero: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas de variada intensidad y por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en el norte de la Patagonia.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este lunes 9 y martes 10 de febrero en Neuquén y Río Negro por tormentas y viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Para mañana, el SMN advirtió por tormentas que estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.

La alerta rige para horas de la noche de este domingo que se extiende hasta la madrugada de este lunes en:

  • Conesa.
  • Meseta y costa de Adolfo Alsina.
  • Meseta y costa de San Antonio.
  • Valcheta
  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.
Mapa de alertas del SMN para este lunes 9 de febrero.

Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes

Para este martes 10 de febrero, el SMN emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro. «El área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste. con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, detallaron.

La advertencia rige para toda la provincia neuquina, mientras que del lado rionegrino se encuentran afectados:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó
  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • El Cuy.
  • 25 de Mayo
  • General Roca.

Además, en la cordillera rionegrina también emitieron alerta amarilla por lluvias: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm pudiendo ser superados en forma local. En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve».

Mapa de alertas para este martes 10 de febrero.

