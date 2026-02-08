Alerta por tormentas, viento y lluvia en Neuquén y Río Negro este lunes 9 y martes 10 de febrero: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas de variada intensidad y por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en el norte de la Patagonia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este lunes 9 y martes 10 de febrero en Neuquén y Río Negro por tormentas y viento. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Para mañana, el SMN advirtió por tormentas que estarán acompañadas por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.
La alerta rige para horas de la noche de este domingo que se extiende hasta la madrugada de este lunes en:
- Conesa.
- Meseta y costa de Adolfo Alsina.
- Meseta y costa de San Antonio.
- Valcheta
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
Alerta por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes
Para este martes 10 de febrero, el SMN emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro. «El área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste. con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, detallaron.
La advertencia rige para toda la provincia neuquina, mientras que del lado rionegrino se encuentran afectados:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- El Cuy.
- 25 de Mayo
- General Roca.
Además, en la cordillera rionegrina también emitieron alerta amarilla por lluvias: «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm pudiendo ser superados en forma local. En las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve».
