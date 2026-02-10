La suerte de fin de año: conocé a los seis clientes de Farmacias Global que estrenan su 0KM

Kevin Varela es oriundo de Las Coloradas. Hace seis meses nació su hijo Enzo Gabriel con algunos problemas de salud que lo obligaron a instalarse en Neuquén capital. Entre idas y venidas, compras de medicamentos e insumos, pasó por una de las farmacias Global. Llenó un cupón y, a fines de diciembre, llegó un llamado inesperado. Era uno de los ganadores de los seis autos Toyota Yaris 0 KM que sortearon para regalarle a sus fieles clientes. «La suerte o el azar jugaron sus cartas y tocó este premio. La verdad estamos muy contentos de poder recibirlo», enfatizó.

Un vehículo se destinó a Puerto Madryn, otro a la región de Añelo, Cutral Co y Zapala, un tercero a Centenario y Plottier, y los tres restantes se entregaron en Neuquén capital. Las historias de los ganadores, diversas y conmovedoras, demuestran cómo la suerte a veces aparece en el instante preciso.

“Llega en un momento lindo este auto, me toca siendo padre, re contento”, expresó Kevin. El vehículo representa para su familia una herramienta fundamental en esta difícil etapa y una promesa de futuros viajes. «Quiero disfrutar de mi hijo, llevarlo por todos lados, conocer lugares, no vemos la hora de que él (Enzo) se recupere», remarcó.

El joven recibió el premio en el momento oportuno. (Foto: Matías Subat).

Quiénes son los ganadores de los seis Toyota Yaris

Kevin Varela, joven chofer de ambulancia oriundo de Las Coloradas, resultó ganador del sorteo por una compra realizada en la sucursal de Combate San Lorenzo en Neuquén. Su familia reside temporalmente en Neuquén debido a la necesidad de tratamientos médicos para su hijo Enzo Gabriel. El automóvil representa una herramienta esencial para los traslados y la logística familiar en esta etapa.

Virginia Titoz es de Centenario y, desde que las farmacias Global se instalaron en la ciudad, le gusta ir a la sucursal de avenida Libertadores. Se considera una «fanática de los perfumes y las cremas». Ya había participado de los sorteos del año anterior sin éxito, pero confiaba en que pronto le tocaría a ella. «Este año es mío», desbordó de alegría la mujer.

La emoción de Virginia Titoz de Centenario. (Foto: Matías Subat).

Desde Puerto Madryn, María del Carmen Prado, de 61 años, fue otra de las afortunadas. Oriunda de Mendoza, vive en la costa patagónica desde los 18 años y es clienta habitual de la cadena de farmacias. Recién jubilada de la industria pesquera, al recibir el llamado a fines de diciembre, no lo creía. No sabe manejar, pero va a «intentar aprender«, con la ilusión de visitar a su familia en su tierra natal.

José María Salazar, de 53 años, es chofer de remis en Neuquén y uno de los afortunados ganadores. Llenó un único cupón y ¿su compra? «Un desodorante Axe en la sucursal de calle Sarmiento», dijo entre risas. La noticia lo encontró manejando su remís, así que no pudo atender el llamado inicial. Una amiga comenzó a insistirle y finalmente recibió la noticia. «No lo podía creer«, enfatizó.

José María Salazar ya disfruta de su 0KM. (Foto: Matías Subat).

Justo Luna, de 60 años, vecino de la zona oeste de Neuquén Capital, recibió el Toyota Yaris en el inicio de su jubilación el 1 de enero de 2026, tras 38 años en el Poder Judicial. «Es un alegrón. Lo vamos a disfrutar«, manifestó.

Carmela Calfulen, una joven runner de 29 años de Zapala, protagonizó una de las anécdotas más curiosas. Compró uno de geles deportivos, le ofrecieron completar el cupón y lo hizo, pero con un detalle: no puso su número de teléfono. El personal de la farmacia tuvo que ir hasta su domicilio.

Carmela Calfulen, la flamante dueña de un Toyota Yaris. (Foto: Matías Subat).

Mucho más que una farmacia

Mauro Lanz, gerente de Farmacias Global, destacó el objetivo de estos sorteos, que ya cumplen su noveno año: agradecer la lealtad. Destacó que, a menudo, los premios llegan a manos de quienes más los necesitan. «Buscamos no perder la esencia de lo que es una farmacia de barrio, amigable con la gente», explicó, anticipando la apertura de nuevas sucursales y más sorteos en 2026. La transparencia del evento, fiscalizado por el escribano Leonardo Catalá, refuerza el vínculo de Farmacias Global con su comunidad.