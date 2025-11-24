Neuquén y Viedma en el top 10 de las ciudades más calurosas del país: una a una, cuáles integran la lista

Este lunes el calor dijo presente en gran parte del país, pero hay 10 ciudades en donde la máxima se mantuvo por encima de los 30° C. En los primeros lugares de la lista figuran Neuquén y Viedma. Te contamos en detalle cuáles son las ciudades que componen este ranking.

Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad que registró la temperatura más alta este lunes es San Rafael en Mendoza, con 33 °C de máxima. Le sigue Neuquén capital con 32,7° C, Catamarca con 32,6° C, Viedma con 32,5° C y Rivadavia, en Salta, con 32,2° C.

El panorama climático para esta semana en el Alto Valle: del calor a la lluvia sin escalas

Este lunes 24 de noviembre, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará una jornada muy calurosa. La temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima será de 25°C. El cielo se presentará ligeramente nublado, con la mañana y tarde como franjas horarias más complicadas por el calor. Se anticipan condiciones de elevadas temperaturas para la región patagónica.

Para el martes, el calor persistirá, aunque con un leve descenso en las marcas térmicas. La máxima esperada es de 32°C, con una mínima de 23°C. El miércoles, las temperaturas seguirán elevadas con una máxima de 33°C y una mínima de 28°C. El viento cobrará más fuerza, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El viernes se presentará como el día más frío y con probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima apenas alcanzará los 14°C, con una mínima de 12°C. El SMN indica entre un 10% y 40% de probabilidad de lluvia para la región.