Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuáles son las zonas del país más afectadas, ¿qué pasa con la Patagonia?

El avance de la ciclogénesis mantiene este sábado una alerta amarilla por tormentas sobre gran parte del centro y este de Argentina. En varias provincias se preven lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que este proceso responde a la formación de un sistema de baja presión, una condición que favorece inestabilidad atmosférica y aumenta la probabilidad de tormentas de variada intensidad en distintas zonas del país.

Qué provincias están bajo alerta por ciclogénesis este sábado

El SMN reportó advertencias para sectores de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Misiones. En parte de la región pampeana y el litoral, el organismo prevé lluvias intensas en períodos cortos, con posibilidad de anegamientos temporarios en sectores urbanos donde el agua puede acumularse con rapidez.

La advertencia amarilla, de acuerdo con el parte oficial, implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. El organismo también recomendó seguir los avisos oficiales, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos expuestos al viento y no buscar refugio bajo árboles mientras se desarrollen las tormentas.

Pronóstico para este fin de semana en la Patagonia

Excepto por la porción del oeste de La Pampa y una parte del sur cordillerano de Chubut, en el resto de la Patagonia no rige el alerta amarillo por tormenta este sábado. En Chubut se pronosticó una alerta por lluvias en la zona de la cordillera de Río Senguer, precipitaciones que se preven registrar durante este sábado por la noche y domingo por la madrugada.

Mientras que el domingo se anunció alerta amarilla por lluvias en casi toda la cordillera de Neuquén, salvo el extremo sur. Además el alerta rige para gran parte del territorio de Chubut, menos el sector sudoeste, y centro y noroeste de Santa Cruz. Estas provincias no se verán afectadas por la ciclogénesis.

Sectores afectados por tormenta este domingo 22 de marzo. Fuente: SMN

SMN y alerta amarilla: qué puede pasar en las próximas horas

El proceso de ciclogénesis continuará durante las próximas horas, por lo que el escenario meteorológico seguirá bajo monitoreo y no se descartan cambios en el nivel de alerta según evolucione el sistema.

Las autoridades mantienen el seguimiento sobre las zonas afectadas y evalúan nuevas actualizaciones del pronóstico en el corto plazo, mientras el fenómeno concentra la atención en varias provincias fuera de la Patagonia.