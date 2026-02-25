Alerta por crecida del Río de La Plata a raíz del temporal: piden extremar cuidados en el AMBA

Una alerta fue emitida este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y la Costera Norte y Sur del conurbano por la crecida del Río de La Plata. El Servicio de Hidrografía Naval informó registros de hasta 3,20 metros y las autoridades pidieron extremar cuidados ante el impacto del temporal en el AMBA.

El organismo dependiente del ministerio de Defensa de la Nación anunció la medida para distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Crecida del Río de La Plata y temporal complican el AMBA

A las 11.00 se registró en el Puerto de La Plata una altura de 3,10 metros, mientras que a las 12.30 se informó el mismo panorama en el Puerto de Buenos Aires, en la zona del Muelle de los Pescadores. Los datos oficiales marcaron niveles por encima de lo indicado.

Para las 13.30 observó la altura más alta de la jornada en San Fernando, con 3,20 metros sobre los valores indicados. El escenario se da en medio del temporal que afectó a la región en las últimas horas y dejó barrios inundados.

Calles anegadas y complicaciones para circular tras el temporal

El fuerte temporal registrado durante la madrugada del martes afectó a la Ciudad de Buenos Aires y a localidades del conurbano bonaerense. La tormenta generó complicaciones para circular por calles anegadas en distintos sectores.

El temporal produjo que se cayera parte del techo del sector de embarque internacional en el aeroparque Jorge Newbery.

Según la Agencia Noticias Argentinas, Avellaneda fue una de las zonas más afectadas y estaba comprometida la bajada de un puente en Dock Sud. También hubo inconvenientes en Lanús y Lomas de Zamora por el agua caída en pocos minutos.