Derrumbe en el Aeroparque Jorge Newbery: colapsó parte del techo durante la tormenta en Buenos Aires

Parte del techo del Aeroparque Jorge Newbery se desplomó durante la madrugada en el sector de embarque internacional, tras la tormenta que afectó a la Ciudad de Buenos Aires. El desprendimiento ocurrió en el primer piso, entre dos conocidos locales comerciales.

Según publicó Noticias Argentinas, el colapso se produjo luego de intensas lluvias que generaron acumulación de agua en la estructura. Testigos indicaron que el agua “estalló” hacia el interior del edificio. El episodio quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. No hubo heridos y el área fue aislada preventivamente.

Tormenta en Buenos Aires y colapso en el sector internacional del Aeroparque

El hecho se registró en una zona gastronómica cercana al embarque internacional, una de las áreas con mayor circulación de pasajeros. La planta baja, donde funciona el sector de check-in, no resultó afectada por el desprendimiento.

El sector afectado se ubica en el primer piso del Aeroparque Jorge Newbery, cerca del embarque internacional.

Fuentes aeroportuarias calificaron lo ocurrido como “un milagro” por el movimiento habitual en esa franja horaria. Personal de seguridad activó los protocolos y restringió el acceso mientras se evaluaban los daños.

El comunicado oficial tras el derrumbe en el Aeroparque Jorge Newbery

Aeropuertos Argentina informó que “debido a las intensas lluvias que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 0:50 horas se produjo el desborde de una canaleta que recorre internamente el cielo raso suspendido de la planta alta de la terminal de Aeroparque”.

En el mismo comunicado detallaron: “Dicho desborde filtró sobre el área de asientos de un local gastronómico por lo que rápidamente se procedió a vaciar el espacio de forma preventiva y a retirar las placas del área afectada. La filtración fue contenida y el sector quedó completamente limpio y habilitado para continuar con su normal operación cerca de las 3 am”.

Hasta el momento, no se informaron cancelaciones de vuelos internacionales, aunque se aguardaba un parte oficial sobre eventuales demoras.