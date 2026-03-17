Alerta por estafas en Neuquén: fingen ser empleados de Salud y roban datos por llamada

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén alertaron por una nueva modalidad de estafa que tiene como fin de obtener datos personales de la población. Esta vez, la maniobra fraudulenta responde a una supuesta campaña de vacunación. Los estafadores llaman a las vecinos para realizar consultas y brindarles turnos de manera tal que luego acceden a información privada.

Desde la cartera provincial aclararon que el área no solicita dicha información a los vecinos por esta vía. Además indicaron que en caso de necesitar novedades sobre el calendario vacunatorio, los interesados se pueden contactar con la página oficial del gobierno de Neuquén o visitar los centros de salud más cercanos.

Es común que bajo esta modalidad de estafa, los cyberdelincuentes accedan a las cuentas bancarias de las víctimas o a sus redes sociales para luego pedir dinero a terceros. Se trata de una maniobra creciente que también se replica en otros organismos ya sean municipales, provinciales o nacionales.

Un caso de estafa en el Castro Rendón, en el inicio del 2026

En enero de este año, la Policía del Neuquén desarticuló una presunta estafa detectada en el hospital Castro Rendón. La maniobra también incluyó pedidos de datos personales por parte de un grupo de personas que decían pertenecer a una fundación solidaria.

Presunta estafa en el hospital Castro Rendón en enero de este año.

Según informaron, solicitaban información personal a trabajadores y a quienes se encontraban en el lugar. A partir de la denuncia, la policía realizó allanamientos en distintos puntos de Neuquén y durante los procedimientos, las autoridades secuestraron documentación, material gráfico, teléfonos y otros elementos considerados relevantes para la causa.

La Justicia intervino en el caso y se encuentra analizando el material incautado para determinar el alcance de la maniobra y el posible uso de los datos obtenidos. Desde la fuerza recomendaron verificar la legitimidad de campañas solidarias y evitar brindar información personal sin autorización.