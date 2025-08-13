Alerta por frío extremo en la Patagonia este jueves: una provincia con temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves un alerta amarillo por frío extremo para una provincia de la Patagonia. Las temperaturas mínimas serán bajo cero y, según el organismo, el fenómeno tendrá “un efecto leve a moderado en la salud”.

El SMN advirtió que las bajas temperaturas pueden ser peligrosas para grupos de riesgo, como niños, niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El alerta rige para la provincia de Santa Cruz, en las zonas de cordillera de Güer Aike y Lago Argentino y la meseta de Lago Buenos Aires y Río Chico.

En El Chaltén, la mínima prevista para hoy es de -4°C. Durante la madrugada se registrarán alrededor de -2°C, con vientos entre 13 y 22 km/h.

Por la mañana la temperatura bajará a -3°C, en la tarde rondará los 4°C y hacia la noche volverá a descender hasta la mínima. Para este viernes, se anticipa un descenso aún mayor, con -5°C.

En El Calafate, la mínima también será de -4°C. Se esperan -2°C en la madrugada, -3°C en la mañana y 4°C por la tarde. Durante la noche volverá el frío intenso, con vientos moderados que soplarán entre 7 y 22 km/h.

Lluvia, nieve y niebla en la cordillera de Neuquén y Río Negro: cómo estará el clima el fin de semana

En Neuquén y Río Negro, la semana se presentará con escasa estabilidad climática y condiciones invernales marcadas. Según el SMN, en la cordillera habrá un ingreso de aire húmedo que seguirá generando niebla constante y lluvias débiles.

Por su parte, La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que se alternará la nieve con momentos de calma y un breve respiro con sol el domingo.

Vuelve el frío extremo a Neuquén y Río Negro. Foto: Juan Thomes.

En Villa La Angostura, Bariloche y San Martín de los Andes, se esperan bajas temperaturas durante la semana y cara al fin de semana un aumento de ellas. Las precipitaciones y las nevadas, según la AIC, serán las protagonistas hasta el domingo.

Nieve y lluvia en Bariloche: el detalle del pronostico toda la semana

En Bariloche, según la AIC, este miércoles comenzó con cielo inestable y se prevén nevadas débiles hacia la noche. Para el jueves y viernes continuará el cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 2°C y 10°C.

El pronóstico anticipa nevadas débiles y lluvias dispersas a lo largo de la semana, con mínimas cercanas a -2°C y máximas que apenas superarán los 10°C entre el jueves y el domingo.

Durante el fin de semana, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, aunque el viento aumentará de forma progresiva hasta el lunes. Tanto el SMN como la AIC coinciden en que el domingo 17 será la jornada más cálida y estable, con cielo mayormente despejado y una máxima de 12°C.

Entre el miércoles y el sábado predominará el cielo cubierto. El SMN, además, mantiene bajas probabilidades de precipitación para casi toda la semana, pero advierte que este miércoles podría haber niebla y que el jueves 14 se registrarán ráfagas fuertes, de entre 42 y 50 km/h.