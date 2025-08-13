Lluvia, nieve y niebla en la cordillera de Neuquén y Río Negro: cómo estará el clima de cara al fin de semana

En Neuquén y Río Negro, la semana se presentará con escasa estabilidad climática y condiciones invernales marcadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la cordillera habrá un ingreso de aire húmedo que seguirá generando niebla constante y lluvias débiles. Por su parte, La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que se alternará la nieve con momentos de calma y un breve respiro con sol el domingo. Te contamos los detalles.

En Villa La Angostura, Bariloche y San Martín de los Andes, se esperan bajas temperaturas durante la semana y cara al fin de semana un aumento de las temperaturas. Las precipitaciones y las nevadas, según la AIC, serán las protagonistas hasta el domingo.

Nieve y lluvia en Bariloche: el detalle del pronostico toda la semana

En Bariloche, según la AIC, este miércoles comenzó con cielo inestable y se sumarán nevadas débiles por la noche, mientras que el jueves y viernes se mantendrán el cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 °C y 10 °C.

Es así que se pronostica nevadas débiles y lluvias dispersas. En la semana, habrá mínimas cercanas a -2 °C y máximas que apenas superarán los 10 °C entre el jueves y el domingo.

Durante el fin de semana, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, pero el viento aumentará progresivamente, hasta el lunes.

Tanto el SMN como la AIC coinciden en que el domingo 17 será el día más cálido y estable, con cielo mayormente despejado y una máxima de 12°C. Asimismo, predominará el cielo cubierto entre el miércoles y el sábado.

Por su parte, el SMN mantiene probabilidades de precipitación muy bajas durante casi toda la semana. Además, destaca que habrá niebla este miércoles y ráfagas fuertes para el jueves 14, entre 42 y 50 km/h.

Villa La Angostura: lluvia, cielo nublado y bajas temperaturas

Para Villa La Angostura del miércoles 13 al domingo 17 de agosto habrá frío persistente, predominio del cielo cubierto y inestabilidad climática.

Según la AIC será una semana con varios días de cielo inestable y anticipa mínimas -0°C para el domingo. Asimismo, prevé lluvias aisladas durante toda la semana, descartando el jueves.

Durante el tramo final de la semana, la AIC anticipa una continuidad en el tiempo inestable, especialmente durante las mañanas del viernes 15, sábado 16 y domingo 17, aunque no siempre con precipitaciones importantes.

Ambos organismos pronostican temperaturas máximas que no superarán los 12 °C y mínimas que descenderán hasta -3 °C, especialmente entre miércoles y domingo. Sin embargo, hay diferencias notables en lo que respecta al viento, las ráfagas y las precipitaciones para los días clave.

Por otro lado, el SMN no prevé lluvias durante la semana, pero si niebla. En cuanto al viento, ubica las ráfagas más intensas el jueves 14, con registros entre 42 y 50 km/h.

Nieve, lluvia y frio en San Martín de los Andes: cómo estará la semana

Durante la semana del 13 al 17 de agosto, San Martín de los Andes tendrá un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas. Por su parte, el AIC prevé más inestabilidad y precipitaciones puntuales, mientras que el SMN es más optimista con menos lluvias y máximas un poco más altas.

Es así que, según la AIC, el miércoles 13 comenzó con lluvias débiles y dispersas, que se transformarán en nevadas débiles por la noche, con una temperatura constante de 2 °C y ráfagas de hasta 10 km/h. El SMN, en cambio, describió una jornada sin lluvias durante el día, con probabilidades muy bajas de precipitación y una máxima de 6 °C.

Durante la semana habrá cielo cubierto, donde pronostica lluvias y nevadas débiles principalmente el miércoles 13 y posibles lluvias aisladas el domingo 17, además de señalar condiciones inestables en ciertos momentos.

Las temperaturas máximas se mantendrán frescas, oscilando entre 6 y 10 grados, con mínimas bajo cero, destacándose especialmente el domingo por la madrugada, alcanzando los -3°C.

Por otro lado, el SMN presenta valores similares, mantiene un escenario más estable y seco con muy baja probabilidad de lluvias durante toda la semana. El viento aparece como un factor importante el jueves 14, cuando el SMN advierte ráfagas fuertes de hasta 50 km/h. Las máximas serán entre los 6°C y los 15°C.