Incendio forestal en El Bolsón: SPLIF y Bomberos trabajan en plena alerta por fuertes vientos

En medio de un temporal con intensas ráfagas de viento, este lunes alrededor de las 14:30 se detectó una columna de humo en el sector Ruta 40 Norte, kilómetro 1922, a la altura de Granja Larix, en el barrio Luján, al norte de El Bolsón. La situación encendió las alarmas por tratarse de un incendio de características forestales en un contexto de alto riesgo.

SPLIF y Bomberos combaten incendio en El Bolsón en plena alerta por fuertes vientos

De inmediato, el SPLIF El Bolsón despachó cinco móviles hacia el lugar y solicitó apoyo al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En paralelo, Bomberos Voluntarios de El Bolsón también se sumaron al combate del fuego, que permanece activo.

En el operativo trabajan además Seguridad Vial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y la Unidad de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de El Bolsón, con el objetivo de asegurar las tareas de los brigadistas y evitar que las condiciones climáticas compliquen el trabajo.

Las autoridades solicitaron a la población no acercarse a la zona afectada y circular con precaución en áreas cercanas, debido al peligro que representan tanto el fuego como las fuertes ráfagas que continúan afectando a la región.

Incendios en la Patagonia bajo la mirada científica de Conicet

Durante casi dos meses, 2.100 hectáreas de bosque nativo ardieron. Se perdieron 150 establecimientos agrícolas y 220 viviendas. Unos 700 turistas fueron evacuados mientras visitaban la Patagonia. Los números demuestran la gravedad de un siniestro que golpeó y que sigue generando preguntas sin respuesta.

A partir de ese siniestro que aún late en la comarca andina, desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro, decidieron convocar al Conicet para llevar adelante un proyecto de investigación integral, con visión a futuro.

El objetivo del “Programa Integral de Manejo de Riesgo y Restauración del incendio Confluencia (Anprale y zona de influencia indirecta)” es hacer un diagnóstico y a partir de esa base, obtener asistencia técnica para el manejo y gestión de riesgos, y evaluar una restauración de los bosques.

El biólogo Javier Grosfeld, coordinador general del proyecto, dialogó con Diario RÍO NEGRO. Actualmente, trabaja en el Área de Desarrollo de Proyectos Institucionales del Conicet Patagonia Norte y brindó detalles sobre las tareas que llevan adelante en El Bolsón.

“Las consecuencias de este incendio son amplias y son multidimensionales. Para poder ir hacia un programa integral, necesitamos tener todas las miradas interdisciplinarias. Esa es la propuesta que le hicimos a la Provincia”, aseguró el biólogo.

Reunieron a más de 20 especialistas de Conicet provenientes de diversas disciplinas quienes ya empezaron a trabajar en el territorio de manera articulada con otros organismos del Estado como la Subsecretaría de Recursos Forestales, el Splif y el INTA.

Incendios en la Patagonia: ¿Es posible pensar una restauración ambiental?

“No vamos a poder volver al punto de donde partimos, obviamente”, sentenció Grosfeld consultado por este medio.

“La única forma de poder asegurar la restauración del lugar es que esto se transforme en una política de Estado, que haya inversión a lo largo de todos los años para todas las acciones que hagan falta para pensar el escenario que pensamos desde la academia: que podamos tener un paisaje relativamente similar al que disfrutábamos hasta el año pasado, para las futuras generaciones”, sentenció el científico.

Hay ejemplos de procesos de restauración como el de Chubut tras el incendio de Cholila. “Es bastante exitoso”, dijo aunque aclaró que está en una zona más alejada de la población por lo cual los impactos fueron menores.

“Lo que ya sucedió, ya no hay marcha atrás, el tema es cómo dejar a las futuras generaciones una calidad de paisaje y de servicios ambientales similares, ese es el gran desafío”, opinó.