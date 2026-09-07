La nueva Terminal de Viedma, entre el freno de Nación y una nueva inversión municipal de $507 millones

La nueva Terminal de Viedma encara su etapa final con fondos municipales tras el desfinanciamiento de Nación. Foto: Marcelo Ochoa.

La nueva Terminal de Ómnibus de Viedma vuelve a tener una fecha clave en el calendario. El Municipio avanzará con una licitación destinada a completar las obras internas del edificio, una etapa necesaria para que la infraestructura pueda quedar en condiciones de funcionamiento.

La convocatoria tiene un presupuesto oficial de $507,3 millones y la apertura de las ofertas fue fijada para el 18 de septiembre a las 11. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo previsto para la ejecución será de 90 días corridos.

La nueva contratación aparece después de un proceso en el que la obra debió atravesar cambios en su esquema de financiamiento. El proyecto había sido incluido dentro de un programa nacional para la construcción de terminales de ómnibus, pero las dificultades para recibir la totalidad de los fondos comprometidos modificaron el escenario inicial.

Viedma fue una de las localidades donde la obra consiguió avanzar pese a ese contexto. Con el paso del tiempo, el Municipio y la Provincia tuvieron que asumir una mayor participación económica para sostener la ejecución y evitar que el edificio quedara definitivamente paralizado.

Ahora, la licitación apunta a completar buena parte de los componentes que todavía faltan en el interior de la terminal.

Una obra que comenzó con financiamiento nacional

La construcción de la nueva Terminal de Viedma no nació como un proyecto exclusivamente municipal. Formó parte de un programa nacional que contemplaba obras similares en distintas ciudades de Río Negro.

El esquema original establecía que Nación aportaría los recursos para financiar las ejecuciones. Sin embargo, el programa comenzó a sufrir dificultades de financiamiento y los desembolsos dejaron de acompañar el ritmo que necesitaban las obras.

El problema no fue exclusivo de Viedma. En distintas localidades de la provincia las terminales quedaron paralizadas, avanzaron lentamente o debieron sostenerse con recursos de los propios municipios.

En el caso viedmense, el nivel de avance permitió mantener la obra en marcha durante más tiempo. Pero el faltante de fondos nacionales también obligó a buscar alternativas para completar el proyecto.

Qué se hará en esta nueva etapa

Los trabajos licitados están concentrados principalmente en el interior de la terminal. El objetivo es completar espacios que resultan fundamentales para la operación cotidiana del edificio.

Uno de los puntos centrales será la construcción de los tabiques para las boleterías, que permitirán terminar de configurar los sectores destinados a la atención y venta de pasajes.

También están previstas tareas de terminación en diferentes áreas, entre ellas la colocación de pisos y cielorrasos, además de trabajos de pintura.

La intervención no se limita a cuestiones estéticas. El contrato contempla además completar instalaciones necesarias para que la terminal pueda prestar sus servicios una vez habilitada.

Electricidad, iluminación y wifi para los pasajeros

Dentro de la obra se finalizarán las instalaciones eléctricas y se incorporarán nuevos tableros para el funcionamiento de los distintos sectores del edificio.

También está prevista la colocación de iluminación interior, un elemento necesario para completar los espacios de circulación y atención al público.

Otro de los servicios contemplados es la conectividad. La terminal tendrá wifi para los usuarios, pensado como parte del equipamiento destinado a quienes utilicen el edificio mientras esperan sus servicios de transporte.

La incorporación de tecnología también estará presente en el sistema de información para los pasajeros.

Seis pantallas y avisos sonoros para informar los servicios

La nueva infraestructura también incorporará herramientas para facilitar la información y reforzar la seguridad de los pasajeros. Se instalarán seis televisores conectados a la red para brindar información general sobre los servicios de colectivos, junto con un sistema de avisos sonoros dentro del edificio.

En materia de seguridad, se sumará un sistema contra incendios con detectores de humo, alarmas, matafuegos y luces de emergencia, además de un sistema de videovigilancia compuesto por 32 cámaras para monitorear distintos sectores del predio.

$152 millones de anticipo y certificaciones mensuales

El presupuesto oficial establecido para esta etapa es de $507,3 millones.

El pliego contempla un anticipo equivalente al 30% del monto contratado, que representa aproximadamente $152 millones.

El resto del pago estará vinculado al avance efectivo de los trabajos. La obra será certificada de manera mensual y los pagos se realizarán dentro de los 30 días posteriores a la emisión de cada certificado.

El plazo de ejecución establecido es de 90 días corridos desde el comienzo de las tareas.

Con ese cronograma, y si el proceso licitatorio y la adjudicación se desarrollan de acuerdo con lo previsto, el Municipio apunta a que los trabajos puedan quedar completados hacia fines de diciembre.