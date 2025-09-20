Alerta por nieve y lluvia en Neuquén y Río Negro este domingo: ¿Siguen los chaparrones en el Alto Valle?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este domingo en Neuquén y Río Negro por nieve y lluvia. Si bien no afecta al Alto Valle, el pronóstico sigue marcando probabilidad de chaparrones. Qué pasa en la cordillera y costa atlántica.

Según precisó el organismo nacional, la alerta que rige en la provincia de Neuquén es por fuertes nevadas y afecta a la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

«Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En zonas más bajas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», indicaron y agregaron que el peor horario será durante la madrugada.

Por otra parte, del lado rionegrino la alerta que rige es por lluvias y afecta a toda la costa de Adolfo Alsina. Se aguardan valores de precipitaciones acumuladas entre entre 10 y 20mm y que el peor horario sea durante la madrugada.

Foto: mapa de alertas del SMN para este domingo.

Cómo sigue la lluvia en el Alto Valle

Si bien tras los chaparrones de la madrugada el sol predominó en la región, el pronóstico del tiempo sigue marcando probabilidad de lluvias durante la noche y madrugada del domingo.

En Neuquén Capital, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó para esta noche «lluvias débiles y dispersas», mientras que para este domingo marcan «posibles tormentas».

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que hay entre «10 y 40% de probabilidades» de chaparrones durante la noche y la madrugada de este domingo.

Fuente: AIC.

En General Roca, por otra parte, AIC señaló «lluvias débiles y dispersas» durante esta noche y una jornada «inestable» para mañana.

Desde el SMN también apuntaron entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones entre esta noche y las primeras horas del domingo.