Alerta por temperaturas extremas: en Neuquén emiten recomendaciones ante la ola de calor

El alerta amarilla emitido este lunes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que sigue vigente para las próximas horas, demandó que el gobierno de la provincia de Neuquén recomiende el cuidado a toda la población.

Las pautas de prevención ante la ola de calor fueron emitidas por el Ministerio de Salud este martes. Las mismas buscan evitar problemas de salud relacionados con los periodos de temperaturas altas que podrían tener un pico cercano a los 40 grados este miércoles.

«Hidratarse, protegerse del sol y elegir lugares frescos son claves para la prevención», expone un escrito oficial del ministerio a cargo de Martín Regueiro.

Para evitar golpes de calor se aconseja:

–No exponerse al sol entre las 10 y las 17 horas; optar por permanecer en lugares frescos al aire libre y con sombra y usar gorra, anteojos y ropa clara. Menores de un año de edad no deben ser expuestos al sol en ningún momento.

– También se recomienda usar protector solar factor 50 durante todo el año, aplicándolo media hora antes de exponerse al sol (para que sea efectivo) y re-aplicándoselo cada dos horas.

–Para hidratarse correctamente hay que tomar dos litros de agua segura al día; así como también ingerir frutas y verduras bien lavadas y evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína.

– Para niñas y niños que están siendo amamantados, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia.

– Ante una sucesión de días con altas temperaturas, es conveniente adoptar medidas de prevención y conocer signos de alarma.

Es fundamental estar alerta y solicitar ayuda al equipo de salud ante signos como: temperatura corporal elevada, aceleración del pulso, piel enrojecida con o sin sudoración, dolor de cabeza, mareos, náuseas, respiración rápida o agitada, presión baja o desmayo.

– Cuando la temperatura corporal se eleva rápidamente, el mecanismo del sudor falla y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse. Se presenta entonces un cuadro de golpe de calor y el cuerpo es incapaz de regular su temperatura.

– Si bien el calor puede ser peligroso para la salud de todas las personas, los riesgos aumentan para las infancias, las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas.

Alerta por temperaturas extremas en Neuquén: los departamentos afectados

La advertencia del organismo nacional incluye el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (departamentos Confluencia y General Roca).

En Neuquén también están bajo alerta (además de Confluencia) los departamentos de Pehuenches, Añelo, Zapala, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Cura, y Huiliches, Lácar y los Lagos en la zona de la Cordillera.

Qué significa la alerta amarilla y recomendaciones:

Según el SMN la alerta amarilla señala posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

-No saques la basura, retira objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias.

Se aconseja estar atento a las actualizaciones meteorológicas para recibir información oportuna sobre la evolución de las condiciones climáticas en la región.

Se eleva el peligro de incendios en Neuquén y Río Negro

A las complicaciones en la salud de personas y animales, las elevadas temperaturas previstas elevan el peligro de incendios en Neuquén y Río Negro. Por esta razón desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que es crucial prestar atención a posibles focos ígneos.

Teniendo en cuenta que las condiciones son favorables para que el fuego comience fácilmente y además sea muy difícil de controlar, el SMA otorgó el color naranja para graficar como «muy alto» el riesgo de incendios.