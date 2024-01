Alerta por tormentas eléctricas en Cipolletti: cuáles son las recomendaciones de Protección Civil

Según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde – noche de este martes 2 de enero, se esperan tormentas eléctricas en la región del Alto Valle. Protección Civil de Cipolletti detalló distintas recomendaciones para prevenir inconvenientes. Hoy también se había emitido un alerta por la ola de calor en la región.

Según detallaron, el pronóstico de tormentas también continúa vigente para el miércoles 3 de enero.

Desde la Dirección de Protección Civil de Cipolletti solicitaron tomar los recaudos necesarios para evitar incidentes.

El director del área, Gustavo Chianese, explicó que «tenemos probabilidades de tormentas eléctricas para la tarde y noche, como recomendaciones lo principal es no salir del domicilio si no es necesario y no tocar cables o tendidos que estén a baja altura», planteó.

Ante cualquier emergencia comunicarse con la Central de Emergencias de la Municipalidad de Cipolletti al 109, o RN Emergencias al 911.

Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante las tormentas eléctricas

Desde la Dirección de Protección Civil de Cipolletti brindaron una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aconsejaron no permanecer debajo de los árboles y desenchufar artefactos eléctricos que puedan llegar a estar expuestos al agua. También plantearon que se debe revisar, cada cierto tiempo, el estado de los techos, el de la bajada de agua de edificios y de los desagües próximos.

Con respecto a los vehículos, aconsejaron no estacionar ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua o por una riada.