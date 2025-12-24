Alerta por tormentas en Nochebuena en diez provincias y advertencia por viento en un sector de la Patagonia antes de Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó de una alerta por tormentas y posible caída de granizo en diez provincias para este miércoles 24 de diciembre, previo a la Nochebuena y Navidad. Además, hay una advertencia por viento en la Patagonia.

«El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual», indicó el SMN.

Alerta por tormentas este miércoles de Nochebuena

La advertencia por tormentas es para Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y Córdoba (para la tarde y noche). y Buenos Aires ( durante la mañana y tarde), detalló el SMN.

Ayer en la zona del AMBA se registró un diluvio.

Alerta por viento en tres provincias de la Patagonia este miércoles de Nochebuena

Además, al sur de Chubut, en Santa Cruz y Tierra del Fuego. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual», indicó el SMN.

La advertencia es durante toda la jornada de hoy.

Recomendaciones durante la alerta por viento de este miércoles de Nochebuena

Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta por viento: