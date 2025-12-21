Alerta por tormentas, posible granizo y ráfagas en 15 provincias este domingo: hay en un sector de la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta en 15 provincias por tormentas fuertes, posible caída de granizo y ráfagas durante la jornada de este domingo 21 de diciembre. Hay una advertencia para una provincia de la Patagonia.

«El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual». señaló el organismoi

Alerta por tormentas y ráfagas este domingo: cuáles son las provincias afectadas

Según indicó el SMN este domingo las zonas bajo alerta por tormentas fuertes son Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.

Además, Hay una advertencia por fuertes vientos en el este de Santa Cruz. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h«, dijo el SMN.

Recomendaciones del SMN por la alerta

Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.



Noticias Argentinas