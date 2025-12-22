Alerta por viento en la Patagonia y por tormentas con posible caída de granizo en 15 provincias este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este lunes 22 de diciembre una alerta por viento en gran parte de la Patagonia. Además, hay una advertencia por tormentas y posible caída de granizo. Las zonas afectadas.

El sur de Chubut y el norteoeste de Santa Cruz están bajo alerta la jornada de hoy. «El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h», indicó el SMN.

Recomendaciones durante la alerta por viento

Estas son las recomendaciones del SMN durante la alerta por viento:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Alerta por tormentas este lunes en 15 provincias

El organismo nacional también emitió una alerta por tormentas en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza.

«El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual», indicó el SMN.