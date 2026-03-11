Río Negro bajo alerta amarilla por tormenta y granizo: las rutas que estarán complicadas este miércoles 11 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por intensas lluvias e incluso actividad eléctrica en gran parte de Río Negro. Además agregó en la advertencia que podría haber complicaciones por viento y por esto se espera que se complique el estado de las rutas.

Según el pronóstico emitido por el SMN, este miércoles se estiman «valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual».

El organismo resaltó la tormenta podría presentar una fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. En tanto por el viento informaron que se estiman ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h.

Debido a este combo climático adelantaron que puede haber complicaciones tanto en rutas provinciales de Río Negro como nacionales. Por este motivo se solicitó que los automovilistas circulen con total precaución.

Las rutas en Río Negro afectadas por la alerta de tormentas

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una alerta amarilla por tormentas que cubre casi toda la provincia de Río Negro. Dada la ubicación de la zona (que incluye los departamentos de General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida y Adolfo Alsina), estas son las principales vías que podrían presentar complicaciones por lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo:

Rutas Nacionales

Ruta Nacional 22: la vía principal del Alto Valle. El tramo más afectado sería desde Neuquén capital hasta Choele Choel y Río Colorado . Vialidad Nacional recomienda especial precaución por la visibilidad reducida y la acumulación de agua en sectores con desniveles.

la vía principal del Alto Valle. El tramo más afectado sería desde . Vialidad Nacional recomienda especial precaución por la visibilidad reducida y la acumulación de agua en sectores con desniveles. Ruta Nacional 151: especialmente el tramo Cipolletti – Catriel . Esta ruta es conocida por su estado irregular en varios sectores, lo que aumenta el riesgo de hidroplaneo (aquaplaning) con lluvias intensas. Vialidad Nacional recomendó circular con precaución

especialmente el tramo . Esta ruta es conocida por su estado irregular en varios sectores, lo que aumenta el riesgo de hidroplaneo (aquaplaning) con lluvias intensas. Vialidad Nacional recomendó circular con precaución Ruta Nacional 3: La zona de Viedma y San Antonio Oeste está bajo alerta, por lo que el tránsito hacia el sur o hacia Bahía Blanca puede verse afectado hasta por ráfagas de viento laterales.

La zona de está bajo alerta, por lo que el tránsito hacia el sur o hacia Bahía Blanca puede verse afectado hasta por ráfagas de viento laterales. Ruta Nacional 250: une la RN 22 (Choele Choel) con la Ruta 3. Vialidad Nacional recomendó respetar los espacios de adelantamiento ya que rige alerta por tormentas (SMN)

une la RN 22 (Choele Choel) con la Ruta 3. Vialidad Nacional recomendó respetar los espacios de adelantamiento ya que rige alerta por tormentas (SMN) Ruta Nacional 23: la alerta llega hasta la zona de Valcheta y Los Menucos. Aunque gran parte está asfaltada, las tormentas en la línea sur suelen generar escurrimientos rápidos de agua sobre la calzada.

Rutas Provinciales

Ruta Provincial 6 (Río Negro): tramo General Roca – Paso Córdoba – El Cuy . Es una ruta con subidas y bajadas pronunciadas donde las lluvias pueden arrastrar sedimentos a la calzada.

tramo . Es una ruta con subidas y bajadas pronunciadas donde las lluvias pueden arrastrar sedimentos a la calzada. Ruta Provincial 65 o la «Ruta Chica» en el Alto Valle, que corre paralela a la RN 22, también está bajo alerta amarilla.

o la «Ruta Chica» en el Alto Valle, que corre paralela a la RN 22, también está bajo alerta amarilla. Ruta Provincial 1 (Río Negro): afecta el Camino de la Costa desde Viedma hacia el Balneario El Cóndor y las loberías.