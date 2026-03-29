Alerta por fuertes tormentas en Río Negro este lunes 30: las zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por fuertes tormentas en Río Negro para este lunes 30 de marzo. En algunos sectores de la provincia, la advertencia se eleva a «naranja». Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional, las localidades bajo alerta amarilla aguardan tormentas de variada intensidad que podrán estar acompañadas por «granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h».

Además, esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente.

Mientras tanto, la alerta naranja implica tormentas «localmente severas» que podrían estar acompañadas -además del granizo y la actividad eléctrica- por ráfagas de hasta 90 km/h; mientras que los valores de precipitación acumulada ascienden hasta 50 mm.

Mapa de alertas del SMN para este lunes 30 de marzo.

Los peores horarios de la alerta por tormentas en Río Negro

El SMN indicó que las zonas bajo alerta en horas de la tarde son:

General Roca.

Este de El Cuy.

Mientras tanto, la alerta amarilla rige desde horas de la tarde hasta la noche en:

Costa de Adolfo Alsina.

Por último, estarán bajo alerta amarilla en horas de la tarde y luego se elevará a «naranja» durante la noche en: