Alerta por viento zonda, ráfagas y tormentas en nueve provincias este lunes: se espera nieve en un punto de la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para este 3 de noviembre en gran parte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nieve este lunes 3 de noviembre en un punto de la Patagonia. Además, hay advertencias por ráfagas, viento zonda y tormentas en nueve provincias.
Alerta en la Patagonia por viento y nieve este lunes
Para Tierra del Fuego y Santa Cruz rige hoy una alerta por vientos. «El área continuará afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h», describió el organismo nacional.
Además, por nevadas, hay una alerta en Tierra del Fuego. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», anunció el organismo nacional para esta mañana.
Alerta por viento zonda y tormentas este lunes: las zonas afectadas
Este lunes por la tarde además rige una alerta por viento zonda en La Rioja, San Juan, Mendoza.
En tanto, en San Luis, Córdoba, la Pampa y Buenos Aires hay una advertencia por tormenta:
«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 55 mm, pudiendo ser superados de manera puntual», describió el SMN.
Recomendaciones del SMN por la alerta por viento
El organismo nacional enumeró las siguientes recomendaciones:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
