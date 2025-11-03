Lunes con tormentas en el Alto Valle: a qué hora llegan las precipitaciones y cómo estará el clima

Los habitantes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro se preparan para un lunes inestable. Se anticipa una jornada con probabilidad de tormentas, que podría traer un ambiente cargado y cielos cubiertos. La atmósfera se mantendrá cambiante, invitando a la precaución.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes la oscilación térmica será notable en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Se pronostica una temperatura mínima de 13°C, marcando el inicio del día. La temperatura máxima podría alcanzar los 26°C, generando un contraste térmico.

La principal característica de la jornada será la probabilidad de precipitaciones. El SMN indica que habrá entre un 10% y 40% de posibilidades de tormentas. Estas podrían manifestarse de manera dispersa, afectando distintas zonas del Alto Valle.

A qué hora llegarán las tormentas al Alto Valle este lunes

Las franjas horarias más sensibles, donde se concentrará la inestabilidad, serán durante la mañana y se extenderán hasta la noche. La probabilidad de tormentas y el cielo nublado serán más pronunciados. Es aconsejable tomar precauciones en estas horas clave del día.

En resumen, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará un lunes con inestabilidad. La combinación de cielo nublado y la posibilidad de tormentas marcará la jornada. El SMN mantiene su pronóstico, invitando a estar atentos a las condiciones.